Украина отказывается от отношений с Россией - Песков

Украина отказывается от отношений с Россией - Песков
Дмитрий Песков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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В Кремле заявили, что "плачевное состояние" во взаимодействии с РФ лежит на Киеве

Украинская администрация фактически отказывается от отношений с российской стороной, выбирая враждебные действия. Соответствующее заявление сделал сегодня, 26 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, действия руководства Незалежной привели к "плачевному состоянию" во взаимодействии двух государств. Киев фактически отказывается от развития всяческих отношений, кроме негативных.

Таким образом, недружественные взаимоотношения Украины и России стали следствием политики украинских властей, заявил Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что товарооборот между РФ и Украиной несравним для общего экономического взаимодействия между странами, так как существующие показатели крайне мизерны.

Кремль же намерен продолжать осуществлять свою политику в отношениях с Киевом, руководствуясь своими интересами, заявил Песков. Так госслужащий ответил на вопрос одного из представителей СМИ о том, по каким причинам российская сторона отказывается от использования рычага ответных санкционных мер в отношении Киева, передает РИА "Новости".

Ранее Песков заявил, отвечая на вопрос об отношениях с украинской администрацией, что российская сторона признает Украину в качестве государства, однако считает его проектом Запада, который был реализован в результате государственного переворота семилетней давности. Также российский госслужащий отметил, что с 2014 года Киев испытывает весьма серьезные проблемы из-за событий в Донбассе. Тем не менее, украинская сторона не стремится выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость152302
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Гость152718
а цену на газ кстати российский Газпром задрал а не Украина.
и сыр в россии фекальный кстати.
а причем здесь цена на газ РФ, откажитесь и добывайте свой в чем проблема то. трубу в чермет и вы свободны, останется сломать днепрогес и то что было построено до 1990г.. и свободны как птицы
Дуб
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А зачем России эта территория, населенная долбаками? Ишь как заблеяли! На фига вы нужны, отношения с вами строить? Вы стенку яйценюха заверите и о нас забудьте (и Донбасс и Крым).
Гость152718
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Гость154124
Как аукнется, так и откликнется. Все ж начиналось с не вкусного украинского сыра, потом в "справедливой" цене на газ, потом чего это мы должны уходить в 2017 из Крыма.... и пошло и поехало. Дятлы вы вместе со своим путиным.
а цену на газ кстати российский Газпром задрал а не Украина.
и сыр в россии фекальный кстати.
Гость154124
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Как аукнется, так и откликнется. Все ж начиналось с не вкусного украинского сыра, потом в "справедливой" цене на газ, потом чего это мы должны уходить в 2017 из Крыма.... и пошло и поехало. Дятлы вы вместе со своим путиным.
Гость152295
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Каклы педораъы <цензура> на хъй, вы все уроды до последнего.
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