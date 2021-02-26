Власти Молдавии препятствуют регистрации российской вакцины от COVID-19 – Додон

Власти Молдавии препятствуют регистрации российской вакцины от COVID-19 – Додон
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Из-за высокого уровня заболеваемости республика относится к "красной зоне" - ее жителей не принимают в других странах

Пока жители Молдавии страдают от коронавируса и терпят убытки от ограничений, власти республики всеми силами препятствуют кампании по вакцинации. Об этом заявил экс-президент Молдавии, глава Партии социалистов Игорь Додон.

По его информации, нынешняя глава страны Майя Санду "пытается оказывать давление на Агентство по лекарствам и медицинским изделиям, чтобы вакцина "Спутник V” не была зарегистрирована в Молдове".

Между тем, Москва готова поставить препарат в республику. Как только разрешение будет получено, как минимум 200 тысяч жителей смогут сделать прививку в первую же неделю, и поставки будут продолжены в дальнейшем. Это не только защитит здоровье людей – снижение заболеваемости выведет Молдавию из "красного списка" стран, перед гражданами которых сейчас закрыты международные границы, передает "Спутник. Молдавия".

Если "Спутник V" зарегистрировать сейчас, уже в марте-апреле можно планировать поездки в Россию, уверен Додон.

Ранее итальянская оперная певица Анна Мария Кьюри обвинила власти ЕС в том, что они препятствуют использованию российской вакцины, несмотря на то, что других вакцин не хватает. Сама певица сделала прививку "Спутником V", будучи на гастролях в РФ.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Байден пустил первую кровь: подробности удара США по Сирии

Администрация нового президента сделала первый шаг в установлении "дипломатических отношений" на Ближнем Востоке

Деньги на ликвидацию мусорных свалок планируют собрать с россиян

По мнению чиновников, небольшая прибавка к счетам за коммуналку не разорит население

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей