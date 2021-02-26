Зеленский подписал указ по "возвращению домой" Крыма

Зеленский подписал указ по "возвращению домой" Крыма
Владимир Зеленский. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Глава Незалежной назвал "деоккупацию" полуострова главной мировой задачей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, нацеленный на проведение мероприятий по "деоккупации" и "реинтеграции" Крыма. Как отмечает пресс-служба украинского лидера, на основании принятого закона принимаются меры по созданию "Крымской платформы".

Согласно приведенным данным, "платформа" должна стать площадкой для обсуждений, финансируемой для "информации" о происходящих в Крыму событиях.

Сам Зеленский заявил, что подписание указа состоялось в день "сопротивления оккупации" полуострова. Тем не менее, стоит отметить, что 26 февраля 2014 года состоялся исторический митинг, на котором жители полуострова выразили протест в связи с государственным переворотом на Украине. В этот день произошло столкновение местных жителей с представителями "Меджлиса крымско-татарского народа" и "Правого сектора" (запрещены в РФ), из-за чего погибли несколько человек.

"Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать", – говорится в заявлении главы Незалежной.

В указе президента Украины также отмечается, что власти нацелены на реализацию мероприятий по поддержке крымскотатарского населения с обеспечением их языковых прав и культуры "оккупированного" Крыма.

По словам Зеленского, полуостров является частью украинской территории, и его "возвращение домой" остается главной мировой задачей, которая получит широкую огласку в ходе обсуждения на Крымской платформе, о чем президент заявил на своей странице в "Твиттер".

"Крым – это Украина!", – пишет Зеленский.

До этого офис Зеленского заявлял, что первый саммит Крымской платформы должен состояться летом 2021 года.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость154036
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Любой аннексии- оккупации приходит конец и Крым тоже не станет исключением! А поправших Международное Право- судить!
Гость147533
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Гость152718
Крiм - цэ Украина !
<цензура> по всей харе
Гость147533
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<цензура> вы относились к сердцу, вова
Гость154200
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Гость152718
Крiм - цэ Украина !
Россия это мать, Украина это дл..ть
Гость154198
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мечтатель
Гость152302
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В пятерочках продукция укры соусы и т д... порох владеет акциями бургер кинг рус... отнять и поделить
Гость149840
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ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ!
Жалкая антреприза уставшего клоуна!!!
"Же не манж <цензура> сис жур!" :)))))))))))

Зачем Крым нужен Украине????
За те годы (в более успешном состоянии украинской экономики), которые он был в её составе она не вложила в него НИ КОПЕЙКИ!
Крымчане на основании, статьи устава ООН о самоопределении, высказали нежелание прозябать в составе Украины и подвергаться от её нацистов угрозе жизни!
Но киевская банда упорно хочет уничтожить всех крымчан и отдать Крым под базы НАТО.
Гость154175
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Не догоню, так согреюсь...
Дуб
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Пан Зеля, ты, ваше гетьманство, что-то попутал! Видно утренняя горилка на старые дрожжи легла. Крым с 2014 года уже вернулся домой!
Гость152718
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Крiм - цэ Украина !
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