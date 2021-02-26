Глава Незалежной назвал "деоккупацию" полуострова главной мировой задачей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, нацеленный на проведение мероприятий по "деоккупации" и "реинтеграции" Крыма. Как отмечает пресс-служба украинского лидера, на основании принятого закона принимаются меры по созданию "Крымской платформы".

Согласно приведенным данным, "платформа" должна стать площадкой для обсуждений, финансируемой для "информации" о происходящих в Крыму событиях.

Сам Зеленский заявил, что подписание указа состоялось в день "сопротивления оккупации" полуострова. Тем не менее, стоит отметить, что 26 февраля 2014 года состоялся исторический митинг, на котором жители полуострова выразили протест в связи с государственным переворотом на Украине. В этот день произошло столкновение местных жителей с представителями "Меджлиса крымско-татарского народа" и "Правого сектора" (запрещены в РФ), из-за чего погибли несколько человек.

"Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать", – говорится в заявлении главы Незалежной.

В указе президента Украины также отмечается, что власти нацелены на реализацию мероприятий по поддержке крымскотатарского населения с обеспечением их языковых прав и культуры "оккупированного" Крыма.

По словам Зеленского, полуостров является частью украинской территории, и его "возвращение домой" остается главной мировой задачей, которая получит широкую огласку в ходе обсуждения на Крымской платформе, о чем президент заявил на своей странице в "Твиттер".

"Крым – это Украина!", – пишет Зеленский.

До этого офис Зеленского заявлял, что первый саммит Крымской платформы должен состояться летом 2021 года.