О чем Путин говорил с Пашиняном: рассказали в Кремле

В беседе упоминалась очень важная деталь

Стало известно основное содержание разговора Владимира Путина с николом Пашиняном. Его раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в беседе упоминалась очень важная деталь. Российский президент выразил мнение, что урегулировать проблемы необходимо "в рамках закона".

Тем самым пресс-секретарь откорретировал сообщение, опубликованное на сайте правительства Армении. В нем утверждалось, будто Путин поддержал законные власти Республики, отмечает РИА "Новости".

Телефонный разговор российского президента и премьера Армении состоялся накануне. Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину на фоне политического кризиса в своей стране. 

До этого в Кремле ответили на высказывание главы правительства кавказской Республики об "Искандерах". Обстановка там вызывает большую обеспокоенность у Москвы, чем несправедливая оценка ее военной техники, дал Дмитрий Песков.

Полина ДОРОЖКИНА

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