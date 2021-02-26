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Стало известно основное содержание разговора Владимира Путина с николом Пашиняном. Его раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, в беседе упоминалась очень важная деталь. Российский президент выразил мнение, что урегулировать проблемы необходимо "в рамках закона".
Тем самым пресс-секретарь откорретировал сообщение, опубликованное на сайте правительства Армении. В нем утверждалось, будто Путин поддержал законные власти Республики, отмечает РИА "Новости".
Телефонный разговор российского президента и премьера Армении состоялся накануне. Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину на фоне политического кризиса в своей стране.
До этого в Кремле ответили на высказывание главы правительства кавказской Республики об "Искандерах". Обстановка там вызывает большую обеспокоенность у Москвы, чем несправедливая оценка ее военной техники, дал Дмитрий Песков.
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