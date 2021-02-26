В беседе упоминалась очень важная деталь

Стало известно основное содержание разговора Владимира Путина с николом Пашиняном. Его раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в беседе упоминалась очень важная деталь. Российский президент выразил мнение, что урегулировать проблемы необходимо "в рамках закона".

Тем самым пресс-секретарь откорретировал сообщение, опубликованное на сайте правительства Армении. В нем утверждалось, будто Путин поддержал законные власти Республики, отмечает РИА "Новости".

Телефонный разговор российского президента и премьера Армении состоялся накануне. Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину на фоне политического кризиса в своей стране.

До этого в Кремле ответили на высказывание главы правительства кавказской Республики об "Искандерах". Обстановка там вызывает большую обеспокоенность у Москвы, чем несправедливая оценка ее военной техники, дал Дмитрий Песков.