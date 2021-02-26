Додон обозвал Санду новым "фюрером"

Додон обозвал Санду новым "фюрером"
Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывший глава Молдавии призвал послов всех зарубежных стран не вмешиваться во внутренние дела Республики

Президент Молдавии Майя Санду узурпировала власть, чем стала похожа на "фюрера". С таким обвинением сегодня выступил бывший глава Республики, председатель "Партии социалистов" Игорь Додон во время своего традиционного еженедельного обращения к соотечественникам, которое он ведет через соцсети.

По его утверждению, нынешний лидер нации в отрытую нарушает Конституцию.

"Имеет место настоящая узурпация власти. Сейчас у нас складывается такая же ситуация, как в прошлом веке в нацистской Германии, когда один из лидеров нацистов сказал, что "Мой фюрер – моя Конституция". В молдавской политике уже есть "покемоны" и "балаболы", теперь появился и фюрер", – цитирует "Интерфакс" политика.

Также Додон обвинил послов США, ЕС и других западных стран в том, что они не реагируют на нарушение основного закона Республики со стороны Санду.

"Власть узурпирована, но эти дипломаты набрали в рот воды и спрятали голову в песок", – заметил бывший глава государства.

Одновременно он призвал представителей зарубежных дипмиссий, в том числе и РФ, не вмешиваться во внутренние дела Молдавии. Додон добавил, что не является пророссийским политиком.

Напомним, в настоящий момент Республика переживает очередной политический кризис на фоне противостояния Санду и парламентского большинства из-за кандидатуры главы кабмина. Президент дважды на пост премьер-министра  выдвигала свою соратницу Наталью Гаврилицу. Депутатский корпус оба раза не одобрил ее кандидатуру. После этого президент может распустить парламент.

Однако члены "Партии социалистов" и политсилы "Шор" сформировали законное большинство в парламенте. И согласно решению Конституционного суда теперь Санду обязана назначить премьером кандидата, предложенного этим большинством.

Между тем, в четверг, 25 февраля, президент уже заявила, что не станет выдвигать в премьеры нового кандидата, а будет добиваться досрочных парламентских выборов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость152295
Пожаловаться Ответить
Сандальке до фюрера как до пекина раком.
1
новости партнеров

За Крым: на Украине призвали испепелить Москву и поджечь Россию

В Незалежной уже стихами продолжают разжигать ненависть между народами двух стран

Деньги на ликвидацию мусорных свалок планируют собрать с россиян

По мнению чиновников, небольшая прибавка к счетам за коммуналку не разорит население

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей