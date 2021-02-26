Гражданам Незалежной рекомендовали забыть про хорошие взаимоотношения с Москвой

Украинцы зря надеются, что после смены власти в России между Москвой и Киевом улучшатся отношения. Об этом заявил бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин.

"В России сегодня нет ни одного проукраинского политика, ни одного. (…) Не надо рассчитывать, что вот перезагрузится режим, к нам прибежит новый президент России и скажет: "Ну все, Донбасс тут, Крым, конечно, забирайте" и так далее",

– развеял экс-министр мечты зрителей львовского телеканала НТА. По его мнению, Киев должен быть постоянно готов отражать атаки со стороны РФ, которые могут быть информационными, или по военным объектам, или в виде попыток "раздолбать все изнутри".

Точно так же, по словам Климкина, не стоит успокаиваться насчет водоснабжения Крыма. То, что Москва выделила сотни миллионов на ликвидацию водного дефицита на полуострове, не означает, что она оставила планы захватить юг Украины, чтобы наладить подачу днепровской воды.

"Почему вы думаете, что он (– президент РФ В.Путин – прим.ред.) сейчас не пойдет за водой? Почему вы думаете, что он к Одессе не пойдет? Он сейчас еще загнан в глухой угол",

– предупредил Климкин.

Ранее в Киеве появились опасения, что Москва может силой взять под контроль Северо-Крымский канал. В Кремле назвали эти заявления "глупостью".