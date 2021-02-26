Смена власти в России разочарует украинцев

Смена власти в России разочарует украинцев
Павел Климкин. Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Гражданам Незалежной рекомендовали забыть про хорошие взаимоотношения с Москвой

Украинцы зря надеются, что после смены власти в России между Москвой и Киевом улучшатся отношения. Об этом заявил бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин.

"В России сегодня нет ни одного проукраинского политика, ни одного. (…) Не надо рассчитывать, что вот перезагрузится режим, к нам прибежит новый президент России и скажет: "Ну все, Донбасс тут, Крым, конечно, забирайте" и так далее",

развеял экс-министр мечты зрителей львовского телеканала НТА. По его мнению, Киев должен быть постоянно готов отражать атаки со стороны РФ, которые могут быть информационными, или по военным объектам, или в виде попыток "раздолбать все изнутри".

Точно так же, по словам Климкина, не стоит успокаиваться насчет водоснабжения Крыма. То, что Москва выделила сотни миллионов на ликвидацию водного дефицита на полуострове, не означает, что она оставила планы захватить юг Украины, чтобы наладить подачу днепровской воды.

"Почему вы думаете, что он (– президент РФ В.Путин – прим.ред.) сейчас не пойдет за водой? Почему вы думаете, что он к Одессе не пойдет? Он сейчас еще загнан в глухой угол",

– предупредил Климкин.

Ранее в Киеве появились опасения, что Москва может силой взять под контроль Северо-Крымский канал. В Кремле назвали эти заявления "глупостью".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость144229
Пожаловаться Ответить
Гость152295
Педрилка пашка, в угол тебя загнали и раком поставили. Нужна вода будет придем и заберем. Все заберем и тебя заодно отъимеем коль так стоишь.
Придурок, попробуй прийди. Назад увезут грузом 200. Гарантирую !
Гость152815
Пожаловаться Ответить
Зато смена власти на Украине обрадует украинцев.
Вася Тряпкин
Пожаловаться Ответить
Украина проводит геноцид (водной блокадой) своего собственного населения. Уверены, что Крым це Украина? Вся Гейропа теперь верит. Значит в Гаагу на суд.
Гость152295
Пожаловаться Ответить
Педрилка пашка, в угол тебя загнали и раком поставили. Нужна вода будет придем и заберем. Все заберем и тебя заодно отъимеем коль так стоишь.
крым наш
Пожаловаться Ответить
ссыте каклы?
Гость154242
Пожаловаться Ответить
И не только политики. Россияне не простят всех гадостей и оскорблений. И люди не довольны мягкими мерами к Украине и прибалтийским странам. Так что они молиться должны на Путина. Был бы такой как Жириновский, Украины уже бы не было.
1
новости партнеров

За Крым: на Украине призвали испепелить Москву и поджечь Россию

В Незалежной уже стихами продолжают разжигать ненависть между народами двух стран

Деньги на ликвидацию мусорных свалок планируют собрать с россиян

По мнению чиновников, небольшая прибавка к счетам за коммуналку не разорит население

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей