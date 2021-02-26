Киев в свое время не успел пресечь распространение прорусских настроений, уверен экс-глава Украины

Крымский полуостров вышел из состава украинского государства из-за многочленных ошибок, допущенных руководством страны. Такого мнения придерживается бывший лидер Незалежной Петр Порошенко.



Политический деятель считает возвращение Крыма в состав России "драмой". Порошенко убежден, что Украина сама виновата в таком исходе. В течение трех десятилетий киевские власти допускали просчет за просчетом и в итоге лишились полуострова.

А все потому, что Незалежная не смогла вовремя пресечь создание "пророссийских" автономий на территории государства. В итоге влияние России значительно усилилось. В Севастополе были размещены базы ВМФ РФ. В конце концов, Крым превратился в полигон для распространения среди украинцев "идеологем Русского мира", убежден Порошенко.

В интервью изданию "Украинская правда" экс-глава государства добавил, что в 2014 году крымчане не распознали в военных из РФ "врагов", так были уже тесно связаны с "русским миром".

Кстати, сегодня стало известно, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о "возвращении домой" Крыма. Глава Незалежной назвал "деоккупацию" полуострова главной мировой задачей. Хотя в РФ не раз отмечали – вопрос принадлежности полуострова неактуален.