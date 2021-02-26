Порошенко раскрыл причины потери Крыма

Порошенко раскрыл причины потери Крыма
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Киев в свое время не успел пресечь распространение прорусских настроений, уверен экс-глава Украины

Крымский полуостров вышел из состава украинского государства из-за многочленных ошибок, допущенных руководством страны. Такого мнения придерживается бывший лидер Незалежной Петр Порошенко.

Политический деятель считает возвращение Крыма в состав России "драмой". Порошенко убежден, что Украина сама виновата в таком исходе. В течение трех десятилетий киевские власти допускали просчет за просчетом и в итоге лишились полуострова.

А все потому, что Незалежная не смогла вовремя пресечь создание "пророссийских" автономий на территории государства. В итоге влияние России значительно усилилось. В Севастополе были размещены базы ВМФ РФ. В конце концов, Крым превратился в полигон для распространения среди украинцев "идеологем Русского мира", убежден Порошенко.

В интервью изданию "Украинская правда" экс-глава государства добавил, что в 2014 году крымчане не распознали в военных из РФ "врагов", так были уже тесно связаны с "русским миром".

Кстати, сегодня стало известно, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о "возвращении домой" Крыма. Глава Незалежной назвал "деоккупацию" полуострова главной мировой задачей. Хотя в РФ не раз отмечали – вопрос принадлежности полуострова неактуален. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Майдауно-скакол
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ГостьГригорий Гражданинов!
...у меня вопрос всегда один - кто из Республик Федерации и на каком учредительном съезде , собрании уполномочил Федерацию называться по этническому признаку(росийской), когда в Федерации нет (руськой) Республики? Не понимаю, как на территории скверенной Республики Татарстан может быть (росия), если Республика и другие имеют уже топонимическое название, согласно исторически-реликтовым процессам???
...у тебя - вопрос, а у меня - анекдот в качестве ответа:
...На закате в захудалое село вошел отряд вооруженных до зубов свиней, далее построившись на площади перед сельской Управой. К обалдевшему Главе Управы вышел командир с пистолетом и бомбой за поясом и деловито спросил: " Ну что, селяне, отвечайте как на духу - хохлы в деревне есть?"
ГостьГригорий Гражданинов!
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...у меня вопрос всегда один - кто из Республик Федерации и на каком учредительном съезде , собрании уполномочил Федерацию называться по этническому признаку(росийской), когда в Федерации нет (руськой) Республики? Не понимаю, как на территории скверенной Республики Татарстан может быть (росия), если Республика и другие имеют уже топонимическое название, согласно исторически-реликтовым процессам???
Гость149840
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"Не успели вырезать всех русских!" - сокрушается неонацист.
Крым за всю свои историю НИЧЕГО общего с хохлами не имел! Ни культуры, ни истории, ни жителей!
Его, скорее, можно назвать наполовину татарским, чем хохлядским!!
Гость152815
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Класное фото, Клиника - вернее и не скажешь
Гость151716
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Глупец. Чтобы выбить из украинцев все российские корни, нудно лет 50т минимум и прессинга всего русского как сейчас у вас в "Незалежной". Но сдаётся мне, что уже лет через 10ть, молодёжи в УК уже не останется. Лет через 20ть, те кто останутся, будут батрачить на внешних хозяев на полях. А вообще у хохлов есть шанс словить один из двух вариантов. Остаться в границах Киевского княжества или остаться в нескольких западных областях. Остальное отойдёт России. <цензура> русские всегда возвращают себе то, что у них через обман было отобрано. Слова западного мудрого дипломата 18-19й века.
Олег
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Мне вообще всё ровно чей Крым...
Майдауно-скакол
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Майдауно-скакол
Кстати, сегодня стало известно, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о "возвращении домой" Крыма.
--------------------------
))))
"Украина едина!!!" - взывала Рада в Киеве.
"Украина, <цензура> на ..." - отвечало эхо со стороны Крыма и Донбасса.
)))
"Украина едина!!!" - взывала Рада в Киеве.
"Украина, uдu на ..." - отвечало эхо со стороны Крыма и Донбасса.
Майдауно-скакол
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Кстати, сегодня стало известно, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о "возвращении домой" Крыма.
--------------------------
))))
"Украина едина!!!" - взывала Рада в Киеве.
"Украина, <цензура> на ..." - отвечало эхо со стороны Крыма и Донбасса.
Гость152295
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Крым ушел потому что вы йобанъые фашисты и твари нацисты, пассивные гомосеки США, хотели его уничтожить вместе с жителями.
Майдауно-скакол
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Порошенко убежден, что Украина сама виновата в таком исходе. В течение трех десятилетий киевские власти допускали просчет за просчетом и в итоге лишились полуострова.
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Лучше дальше этого не продолжал бы - я уж грешным делом подумал, мол, пумнел Порося. Ан нет )))
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