Республика займет у РФ средства, чтобы вложиться в общие проекты

Россия перечислит Белоруссии $500 млн в первой половине текущего года. Это подтвердил министр финансов республики Юрий Селиверстов. Но денег Минску требуется больше, поэтому идут переговоры о новом займе.

О выделении Белоруссии кредита в размере $1 млрд стороны договорились в конце 2020 года. Половина суммы поступила практически сразу. Сейчас белорусы ждут второй транш.

"Нет каких-либо предпосылок к тому, что это будет не так",

– заверил Селиверстов в пятницу, 26 февраля.

Более того, уже "прорабатывается вопрос" о новом кредите. Как пояснил глава Минфина РБ, Москва и Минск должны развивать совместные проекты – на это нужны деньги.

Кроме того, состоявшееся в феврале Всебелорусское народное собрание постановило, что качество жизни граждан республики необходимо повышать, напомнил министр.

"Привлечение для этого дополнительных ресурсов – тоже одна из основных задач",

– цитирует Селиверстова "БелТА".

Ранее Москва и Минск договорились о переводе экспорта белорусских нефтепродуктов из не признающей Александра Лукашенко Прибалтики в российские порты. Чтобы политическое решение было белорусам выгодно и с экономической точки зрения, в РФ им сделали большие скидки.

На днях Александр Лукашенко ездил в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Шестичасовая встреча прошла за закрытыми дверями, но момент, когда глава Кремля напомнил коллеге о вложенных в Белоруссию финансах, журналисты увидели.