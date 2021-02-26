Кредит за кредитом: Минск еще ждет денег от Москвы

Кредит за кредитом: Минск еще ждет денег от Москвы
Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь /president.gov.by/ru
Республика займет у РФ средства, чтобы вложиться в общие проекты

Россия перечислит Белоруссии $500 млн в первой половине текущего года. Это подтвердил министр финансов республики Юрий Селиверстов. Но денег Минску требуется больше, поэтому идут переговоры о новом займе.

О выделении Белоруссии кредита в размере $1 млрд стороны договорились в конце 2020 года. Половина суммы поступила практически сразу. Сейчас белорусы ждут второй транш.

"Нет каких-либо предпосылок к тому, что это будет не так",

– заверил Селиверстов в пятницу, 26 февраля.

Более того, уже "прорабатывается вопрос" о новом кредите. Как пояснил глава Минфина РБ, Москва и Минск должны развивать совместные проекты – на это нужны деньги.

Кроме того, состоявшееся в феврале Всебелорусское народное собрание постановило, что качество жизни граждан республики необходимо повышать, напомнил министр.

"Привлечение для этого дополнительных ресурсов – тоже одна из основных задач",

цитирует Селиверстова "БелТА".

Ранее Москва и Минск договорились о переводе экспорта белорусских нефтепродуктов из не признающей Александра Лукашенко Прибалтики в российские порты. Чтобы политическое решение было белорусам выгодно и с экономической точки зрения, в РФ им сделали большие скидки.

На днях Александр Лукашенко ездил в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Шестичасовая встреча прошла за закрытыми дверями, но момент, когда глава Кремля напомнил коллеге о вложенных в Белоруссию финансах, журналисты увидели.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость154281
Пожаловаться Ответить
Им надо повышать благосостояние общества. А кто же нам поможет? Всем раздают деньги, потом их списывают, а россияне только беднеют. И что должен думать обычный россиянин? Заговор? Может тайный план?
Мойдодыр
Пожаловаться Ответить
МВФ выдавая кредиты ставит жесткие политические решения, обязательные к выполнению. И в этом мы должны у МВФ поучиться!!! Иначе снова получится как с 3 млрд баксов Украине. Выдали безвозвратно!!! Пора уже и выводы сделать!
Гость152295
Пожаловаться Ответить
Какие проекты? Это бред, в лучшем случае раздаст населению как зарплату что бы усидеть. Таракану давать это просто выбросить на хъй.
Гость152815
Пожаловаться Ответить
Почему два союзных государства расчеты ведут в валюте врага?
1
новости партнеров

За Крым: на Украине призвали испепелить Москву и поджечь Россию

В Незалежной уже стихами продолжают разжигать ненависть между народами двух стран

Деньги на ликвидацию мусорных свалок планируют собрать с россиян

По мнению чиновников, небольшая прибавка к счетам за коммуналку не разорит население

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей