Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Россия перечислит Белоруссии $500 млн в первой половине текущего года. Это подтвердил министр финансов республики Юрий Селиверстов. Но денег Минску требуется больше, поэтому идут переговоры о новом займе.
О выделении Белоруссии кредита в размере $1 млрд стороны договорились в конце 2020 года. Половина суммы поступила практически сразу. Сейчас белорусы ждут второй транш.
"Нет каких-либо предпосылок к тому, что это будет не так",
– заверил Селиверстов в пятницу, 26 февраля.
Более того, уже "прорабатывается вопрос" о новом кредите. Как пояснил глава Минфина РБ, Москва и Минск должны развивать совместные проекты – на это нужны деньги.
Кроме того, состоявшееся в феврале Всебелорусское народное собрание постановило, что качество жизни граждан республики необходимо повышать, напомнил министр.
"Привлечение для этого дополнительных ресурсов – тоже одна из основных задач",
– цитирует Селиверстова "БелТА".
Ранее Москва и Минск договорились о переводе экспорта белорусских нефтепродуктов из не признающей Александра Лукашенко Прибалтики в российские порты. Чтобы политическое решение было белорусам выгодно и с экономической точки зрения, в РФ им сделали большие скидки.
На днях Александр Лукашенко ездил в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Шестичасовая встреча прошла за закрытыми дверями, но момент, когда глава Кремля напомнил коллеге о вложенных в Белоруссию финансах, журналисты увидели.
В Незалежной уже стихами продолжают разжигать ненависть между народами двух стран
По мнению чиновников, небольшая прибавка к счетам за коммуналку не разорит население