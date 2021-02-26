В Германии пожаловались на "издевательства" России над Европой

В Германии пожаловались на "издевательства" России над Европой
Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Европейским политикам никак не удается надавить на Москву

В немецком издании Focus вышла статья о России политолога и профессора Томаса Егера. Эксперт посетовал, что последние годы политика ЕС в отношении РФ бесполезна, а последняя и вовсе издевается над европейцами. 

Егер отметил, что у Евросоюза нет единой стратегии в отношении России, а санкции против нашей страны не приводят к желаемым результатам. При этом кроме рестрикций у европейцев нет других инструментов давления на Москву. Политолог также указал на то, что в своей речи на Мюнхенской конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель фактически признала бесполезность ограничительных мер, а также провал политики в отношении России за последние лет семь. 

По мнению профессора, ситуация осложняется позицией президента США Джо Байдена, который считает Москву главной угрозой для его страны, а также для "западных демократий". Егер обратил внимание на то, что демократ требует каких-то действий в адрес России, тогда как, например, Франция готова вести диалог. При этом в Германии нет четкой позиции в отношении партнера. Политолог посетовал, что Берлин крайне далек от решения этого вопроса. 

Егер жалуется, что в то же время Россия не собирается менять в своем поведении хоть что-то, а также отстаивает свою территориальную целостность. К тому же, совсем недавно Европу поставили на место, потребовав не лезть во внутренние дела России. На высокомерие европейцев указал глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с представителем ЕС Жозепом Боррелем. Егер полагает, что Европа должна четко обозначить вопросы, по которым она расходится с Россией, чтобы выстроить стратегию во внешней политике. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость152577
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Единое мнение и принцип и единое слова будет только свободных и глубокомысляющих людей. А Гейропейцы то только на словах свободно-демократичная Республика. А на самом деле вассалы США.
Гость154202
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Лис
А всё потому, что "Гэйропа" хочет как было в 90-е - и рыбку съесть, и... компотом запить. Им Россия будет делать два раза "Ку!", а они будут на неё свысока плевать. Вот Россия и устала от лицемерия, двойных стандартов, и откровенной шизофрении западных политиков, которые меняют мнение по всем вопросам по два раза в день. Лавров прав - Европа (да и весь западный мир) это ненадёжный партнёр. Ни чести, ни достоинства, ни принципов у них нет, и похоже не будет.
За 30 лет стали что то подозревать? До жирафа быстрее доходит
Гость151716
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Всё просто - Приходите к нам с миром и мы будем мирными и пушистыми. Забудьте свои колониальные замашки, по крайней мере в отношении России и будет у вас под боком доброжелательный и помогающий если что сосед. А не так как сейчас. Ведите честную игру, а не пытайтесь на...<цензура>. И тогда бизнес попрёт с обоих сторон. А если будите слушать Англию и США, то мира не будет. У них на генетическом уровне с мирным существованием проблемы. По территориям, то не забывайте, что исторически и Украина и Белорусь - это одна Россия. Но вы её раздербанили на куски. Так что не обижайтесь...
Лис
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А всё потому, что "Гэйропа" хочет как было в 90-е - и рыбку съесть, и... компотом запить. Им Россия будет делать два раза "Ку!", а они будут на неё свысока плевать. Вот Россия и устала от лицемерия, двойных стандартов, и откровенной шизофрении западных политиков, которые меняют мнение по всем вопросам по два раза в день. Лавров прав - Европа (да и весь западный мир) это ненадёжный партнёр. Ни чести, ни достоинства, ни принципов у них нет, и похоже не будет.
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