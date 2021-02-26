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Вашингтон продолжает гнуть
антироссийскую линию. Сегодня американский лидер Джо Байден объявил, что США намерены
противостоять "агрессивным действиям" нашей страны. При этом реализовывать
данный проект американцы планируют совместно с украинцами.
Байден подчеркнул, что Америка никогда не согласится с возвращением Крымского полуострова в состав России. Кроме того, американцы намерены привлечь Кремль к ответственности за некую разрушительную деятельность на украинских землях.
Американский лидер в очередной раз назвал воссоединение Крыма с Россией незаконным. По мнению Байдена, в 2014-м году Москва вторглась в республику и насильно отняла крымские территории у Украины.
При этом Вашингтон пообещал всячески поддерживать тех, кто всеми силами стремится "развивать демократию" в своих государствах. Слова 46-го американского президента опубликованы на сайте Белого дома.
К слову, ситуация в самих Штатах далека от стабильной. Недавно стало известно, что демократы хотят отобрать у Байдена ядерный чемоданчик. 78-летнего президента могут ограничить в исключительных полномочиях.
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