Белый дом сделал новое жесткое заявление по России

Белый дом сделал новое жесткое заявление по России
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/White House/www.globallookpress.com
С приходом Байдена риторика в отношении Москвы не смягчилась

Вашингтон продолжает гнуть антироссийскую линию. Сегодня американский лидер Джо Байден объявил, что США намерены противостоять "агрессивным действиям" нашей страны. При этом реализовывать данный проект американцы планируют совместно с украинцами.

Байден подчеркнул, что Америка никогда не согласится с возвращением Крымского полуострова в состав России. Кроме того, американцы намерены привлечь Кремль к ответственности за некую разрушительную деятельность на украинских землях.

Американский лидер в очередной раз назвал воссоединение Крыма с Россией незаконным. По мнению Байдена, в 2014-м году Москва вторглась в республику и насильно отняла крымские территории у Украины.

При этом Вашингтон пообещал всячески поддерживать тех, кто всеми силами стремится "развивать демократию" в своих государствах. Слова 46-го американского президента опубликованы на сайте Белого дома.

К слову, ситуация в самих Штатах далека от стабильной. Недавно стало известно, что демократы хотят отобрать у Байдена ядерный чемоданчик. 78-летнего президента могут ограничить в исключительных полномочиях.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость154358
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Не Словакии,а Чехии.
Майдауно-скакол
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Гость154358
Не Словакии, а Чехии.
Не Чехии, а Чехословакии. А также необходимо судить руководство Пентагона за оправку флота США к белорусским берегам.
Гость154358
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Гость152577
А кто привлекут к ответственности США за разрущительную бомбардировки Словакии.
Не Словакии, а Чехии.
Гость152577
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А кто привлекут к ответственности США за разрущительную бомбардировки Словакии.
Гость154060
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Ну, наверно в Кремле опять паника. Дед Альцгеймер проспался и выдал на гора.
Гость145101
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Тупой пердун, чтоб тебя удар хватил, хотя вас таких ещё много
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