Россия не мешает иностранцам посещать полуостров

Официальный представитель МИД РФ Мариях Захарова обвинила Евросоюз в том, что он заврался. Так дипломат прокомментировала слова постпреда ФРГ при ООН о том, что Россия якобы не дает возможность иностранцам полюбоваться на красоты Крыма.

По словам Захаровой, ЕС сам мешает гражданам из других стран приезжать на полуостров. Официальный представитель МИД подчеркнула, что именно Запад не стесняется дискриминации даже на визовом уровне, обвиняя РФ в том, что она не всех желающих пускает на полуостров.

Захарова, как передает РЕН ТВ, напомнила, что ЕС не давал крымчанам визы, а также запугивал своих жителей санкциями, если те захотят отдохнуть в российском регионе.