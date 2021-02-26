В Крыму назвали бессовестными слова Зеленского о сердце Украины

В Крыму назвали бессовестными слова Зеленского о сердце Украины
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Бывшему комику напомнили про госпереворот, войну в Донбассе, сгоревший Дом профсоюзов в Одессе и идолопоклонство перед Бандерой

Президент Украины Владимир Зеленский занимается бессовестной демагогией, заявляя о Крыме как о вырванном сердце Незалежной. Глава российского региона Сергей Аксенов отметил, что полуостров вернулся в состав России в 2014 году после госпереворота в Киеве.

"Бессовестная демагогия. Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может. Пусть Бандере помолится, может, полегчает", – прокомментировал Аксенов РИА "Новости" сегодняшний очередной плач Ярославны с берегов Днепра.

По его словам, руководители госпереворота сами "вырвали сердце" страны, превратив Незалежную в государство-зомби, а Зеленский присоединился к участникам этого "черного ритуала". Руководят же украинским шабашем на Западе.

"Крым никто не вырывал, он ушел домой, потому что не хотел жить рядом с живыми мертвецами. Ушел в Россию – страну, с которой всегда были, есть и будут сердца крымчан", – резюмировал Аксенов.

В свою очередь, глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель подчеркнул, что возвращение полуострова в состав России было проведено в соответствии с международными нормами права.

"Крымчанам надоело видеть, как Крым грабят на протяжении более 20 лет", – указал в комментарии RT Гемпель.

Он назвал заявление лидера Незалежной фейком, не имеющим под собой ни юридической, ни моральной основы.

Ранее в пятницу в своем обращении к украинцам пан Зеленский со слезой на устах говорил, что Крым являлся сердцем Украины, а с вхождением полуострова в состав РФ оно было вырвано. Владимир Александрович обещал этого не забыть и помнить тех, кто "вырвал сердце", и тех, кто позволил это сделать. И тут же подписал указ о "деоккупации" российского региона.

Более того, сегодня же он создал оргкомитет по проведению "крымской платформы", первое заседание которой должно состояться 23 августа текущего года. Главой оргкомитета стал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его заместителем – замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВАВАН
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ЧЕ ТАМ У ФУЙЛОПУТЯТ?
Гость151716
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Я же говорю. В хохляндии - зобмиапокалиасис. В том виде в котором их "сердце" пришло в Россию, говорит о том, что оно ему хохлам было не нужно. И то что вспомнили что это "сердце" только через 7-мь лет, только подтверждает это ))). Зомбаки блин... А я и не догадывался... ))
Гость149494
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Да не обращайте внимания этот актер просто свою роль озвучивает больше он ничего не может.
Гость152295
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Это <цензура> бандеровский, что вы еще от него хотите.
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