Самый худший из них - масштабная эмиграция населения из Республики

Армению ожидает два сценария развития событий после текущего политического кризиса, отправной точкой которого стало противостояние премьера Николо Пашиняна и военного руководства страны. Такой прогноз дал бывший владелец инвесткомпании "Тройка Диалог" Рубен Варданян в интервью РБК.

Предприниматель выразил надежду, что нынешний конфликт главы правительства и оппозиции вместе с армейским руководством не приведет к жертвам. По его словам, сегодня гражданам Республики приходится делать выбор среди тех политиков, которые вызывают у них наименьшее отторжение. Он посчитал это опасным прецедентом. Бизнесмен отметил, что в Армении все время говорят о прошлом и не обсуждают будущее государства.

"Есть вариант, что мы можем стать очень тихим, не очень таким активным местом, где останется 1,5-2 млн человек, куда будут присылать те же самые $2 млрд помощи (от армянской диаспоры за границей – ред)", – сказал Варданян.

Он не исключил, что люди станут жить лучше, однако сама Армения превратится в подобие Абхазии из-за массового выезда населения.

Такой сценарий предприниматель назвал "абсолютно реалистичным". По его данным, уже в нынешнем году Армению планируют покинуть 200 тыс. человек, а еще 200-300 тыс. думают об этом. В настоящий момент население Республики составляет немногим меньше 3 млн человек.

"Эти люди голосуют ногами. Они не верят, что они сами или их дети добьются в этой стране успеха", – заметил Варданян.

При таком сценарии в Армении останутся пассивные граждане, которые станут плохо жить, но в целом будут всем довольны. Он назвал "наркотиком" приходящие в виде финансовой помощи от родственников деньги из-за рубежа, т.к. привыкаешь к данной ситуации.

Впрочем, возможен и другой сценарий, при котором Армения станет уникальным успешным примером взаимодействия государства и общества. Но для этого, полагает бизнесмен, нужно более активное участие в жизни Республики армянской диаспоры – не просто из разных столиц мира критиковать страну и рассуждать, как здесь все плохо, переслать деньги, ради успокоения совести, а приехать сюда. И не на должность министра, а в деревню, подчеркнул Варданян.

"Мы говорим про сотни тысяч человек. Мы не говорим про несколько десятков топ-менеджеров, которые приедут в Армению и сделают из нее райский уголок", – подытожил предприниматель.

Напомним, ситуация в Армении резко обострилась после взаимных обвинений в руководстве страны вокруг российских ракетных комплексов "Искадер". Сначала экс-президент Армении Серж Саргсян сказал, что он бы применил наши ОТРК на четвертый день войны за Карабах осенью 2020 года. Потом Пашинян заявил, что комплексы якобы оказались "непригодными для использования", что насмешилозамначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Он назвал заявление премьера несерьезным, за что и был моментально уволен.

В итоге против Пашиняна выступил и Генштаб, и руководство армией. Накануне в Ереване прошли два митинга – сторонников главы правительства и его противников. Пашинян назвал происходящее попыткой военного переворота и объявил об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна. Но последний до сих пор не принял своего решения и активно проводит консультации среди разных политсил.

Добавим, накануне Минобороны РФ выступило с заявлением, что в конфликте в НКР наши "Искандеры" вообще не применялись, а все ракеты находятся на военных складах в Армении. Что также подтвердили в Баку.

