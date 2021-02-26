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СНБО Украины объявила о рестрикциях против своих граждан. В черный список попали чиновники времен экс-президента Виктора Януковича. Так, под санкциями оказался экс-руководитель МВД Незалежной Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.
Всего в списке 10 человек, и у всех есть воинские звания. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что такое решение приняли из-за предательства страны этими людьми. У бывших чиновников отберут звания и награды, передает "Лайф".
Ранее на Украине утвердили санкции против лидера движения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также других оппозиционеров.
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