Украинцев обвинили в финансировании терроризма

СНБО Украины объявила о рестрикциях против своих граждан. В черный список попали чиновники времен экс-президента Виктора Януковича. Так, под санкциями оказался экс-руководитель МВД Незалежной Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

Всего в списке 10 человек, и у всех есть воинские звания. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что такое решение приняли из-за предательства страны этими людьми. У бывших чиновников отберут звания и награды, передает "Лайф".

Ранее на Украине утвердили санкции против лидера движения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также других оппозиционеров.