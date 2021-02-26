Украина вновь ввела санкции против собственных граждан

Украинцев обвинили в финансировании терроризма

СНБО Украины объявила о рестрикциях против своих граждан. В черный список попали чиновники времен экс-президента Виктора Януковича. Так, под санкциями оказался экс-руководитель МВД Незалежной Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

Всего в списке 10 человек, и у всех есть воинские звания. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что такое решение приняли из-за предательства страны этими людьми. У бывших чиновников отберут звания и награды, передает "Лайф". 

Ранее на Украине утвердили санкции против лидера движения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также других оппозиционеров. 

Полина ИВАНОВА

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