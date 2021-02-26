Американские F-15 разгромили девять сирийских объектов

Американские F-15 разгромили девять сирийских объектов
Фото: Anas Alkharboutli/dpa/www.globallookpress.com
В Пентагоне похвастались результатами удара по арабской республике

Американцы возобновили бомбежку Сирии. Пресс-секретарь военного министерства США Джон Кирби решил поподробнее рассказать о кровавых успехах Вашингтона.

По его словам, двум американским истребителям F-15 удалось разнести девять объектов на территории Сирии. Еще два были серьезно повреждены.

Также высокопоставленный американец объявил, что уже обладает предварительными данными по поводу жертв авиаудара. Однако Кирби отказался давать конкретику, указав на то, что сейчас эксперты еще анализируют проведенную операцию. Так что более детальные данные будут предоставлены позже, пишет РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что спецоперация против Сирии была осуществлена по приказу американского лидера Джо Байдена. По имеющимся данным, как минимум несколько человек погибли. При этом Москву уведомили всего за 5 минут по начала атаки, что весьма не понравилось главе нашего МИД Сергею Лаврову.  

Пентагон же позже объявил: в Вашингтоне считают, что проинформировали Кремль в "достаточной степени", передает телеграм-канал РИА "Новости".

К слову, по мнению эксперта Константина Блохина, этим авиаударом новый хозяин Белого дома прощупывает Россию на прочность. Вашингтон решил таким образом побряцать оружием перед Москвой.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость145999
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Гость144577
Ну-ну, а как же сбитый турками штурмовик ?
в <цензура>-яме ищите остатки
Гость145999
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Грицько
А что, прощупали конкретно. Все ракеты попали в цель. Задача выполнена на "отлично". Результат мог быть похуже, но для этого надо было предупреждать за трое суток. Чтобы русские смогли успеть перегнать "Бук" из под Курска.
атаману грицька тока тока пенделя с под курьска не хатае :))
Гость144577
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Александр
Вцепи россиян по-взрослому, ВКС молчать не станет...
Ну-ну, а как же сбитый турками штурмовик ?
Александр
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Вцепи россиян по-взрослому, ВКС молчать не станет...
Грицько
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А что, прощупали конкретно. Все ракеты попали в цель. Задача выполнена на "отлично". Результат мог быть похуже, но для этого надо было предупреждать за трое суток. Чтобы русские смогли успеть перегнать "Бук" из под Курска.
ГостьГригорий Гражданинов!
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...такое впечатление, что этим болотом руководят вылитые дэбилы в КБэшных мозочках! Доведет этот "галерный раб" до ручки страну!
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