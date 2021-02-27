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Представитель Белого дома Джен Псаки сообщила о том, что Америка намерена ввести новые антироссийские санкции. Заявление прозвучало во время беседы с журналистами.
По словам Псаки, ограничительные меры будут введены в течение нескольких недель, передает РИА "Новости".
Госдеятель добавила – российский вопрос включает в себя несколько компонентов. Причина введения санкций кроется в том, что Москва якобы вмешивалась в проведение выборов, устраивала хакерские атаки, а также предлагала различные награды за головы американских солдат в Афганистане.
Накануне Джо Байден объявил, что США будут противостоять "агрессивным действиям" нашей страны. Союзником американского лидера в этом деле станет Украина.
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