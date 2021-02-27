Призывавший взорвать Крымский мост Турчинов закатил истерику из-за "финансирования" России Украиной

Призывавший взорвать Крымский мост Турчинов закатил истерику из-за "финансирования" России Украиной
Фото: pixabay.com
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Бывший секретарь СНБО сыплет обвинениями в адрес властей Незалежной

Причиной скандала на этот раз стали закупки электроэнергии у России. Александр Турчинов, известный весьма агрессивными высказываниями о нашей стране, заявил, что Киев системно финансирует Москву таким образом. Он напомнил, что энергетика Незалежной, в том числе атомная, разрушена. Поэтому зимой власти вынуждены закупать электроэнергию у Минска и Москвы. Обвинения прозвучали в эфире телеканала "Еспресо".

Текущее положение дел Турчинов считает угрозой для Украины. Напомним, ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко обозначил условия отказа от закупок электроэнергии у РФ. Для этого необходим ремонт инфраструктуры, которая на сегодняшний день по большей части пришла в упадок.

Ранее бывший секретарь Совета безопасности Незалежной Турчинов неоднократно поддерживал призывы взорвать Крымский мост. Также он регулярно хвалится пресловутыми комплексами "Нептун", которые якобы способны разрушить транспортный переход за считанные минуты.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость148796
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Гость152718
флаг современной парашки придумал Петр 1. он был потешным флагом, потом его кто только не пользовал, включая генерала Власова.
какая рашка. такой и флаг.
У усраины флаг бурятии и это говорит об их корнях.
Гость154040
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Гость152718
флаг современной парашки придумал Петр 1. он был потешным флагом, потом его кто только не пользовал, включая генерала Власова.
какая рашка. такой и флаг.
Врешь как дышишь. Власовцы использовали андреевский флаг, триколлор им фашисты не разрешили использовать. Школота необразованная, бандерой мазанная
Сомневающийся
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И что вы ругаете Турчинова? Достойный сын Украинского народа, поучаствовал в разграблении и развале своей родины. Обеспечил себе прекрасную, обеспеченную жизнь. Теперь ковыряясь в зубах, можно и повизгивать. "Держи вора!". Молодец! Ни чести, ни совести, они только жить мешают.
Гость152718
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Хохлятский менталитет изменить нельзя
1. Флаг Украины по порядку и расположению цветов совпадает с флагом Даунов.
2. Гимн Украины начинается со слов: "ще не вмерла Украина...", т.е. предполагается, что Украина ещё не умерла, но находится в предсмертном состоянии.
3. Герб Украины - это ошибка 404 - отсутствие страницы в интенете, что вполне символично соответствует отсутствие страны.
4. Главное приветствие Украины: "Слава Украине, Героям Слава!" А главными героями сегодняшней Украины являются Бандера и Шухевич. Т.о. главное приветствие
по факту звучит так: "Слава Украине, фашистам Бандере и Шухевичу Слава!
флаг современной парашки придумал Петр 1. он был потешным флагом, потом его кто только не пользовал, включая генерала Власова.
какая рашка. такой и флаг.
Хохлятский менталитет изменить нельзя
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тимохаГость
404, всегда будет 404.
1. Флаг Украины по порядку и расположению цветов совпадает с флагом Даунов.
2. Гимн Украины начинается со слов: "ще не вмерла Украина...", т.е. предполагается, что Украина ещё не умерла, но находится в предсмертном состоянии.
3. Герб Украины - это ошибка 404 - отсутствие страницы в интенете, что вполне символично соответствует отсутствие страны.
4. Главное приветствие Украины: "Слава Украине, Героям Слава!" А главными героями сегодняшней Украины являются Бандера и Шухевич. Т.о. главное приветствие
по факту звучит так: "Слава Украине, фашистам Бандере и Шухевичу Слава!
Хохлятский менталитет изменить нельзя
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Вот главные черты хохла
Предательство, злорадство, злоба
Упоротость как у осла
И подлость, зависть, жадоба
Стукачество, подхалимаж укропа
Халява и душа холопа
--
У русского корова сдохла
Я радуюсь! Приятно как!
И даже в горле пересохло
И я подпрыгнул как сайгак
тимохаГость
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404, всегда будет 404.
Гость149765
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Ну а к России какие претензии, не мы же вам развалили атомные и электро станции! Угроза для украины началась с1991 года, жила при Союзе как у Христа за пазухой, да и до 2014 года на льготах, субсидиях, божеских кредитах от ненавистной России, да ещё в наглую приворовывала! Ну а теперь пусть вам ляхи с прибалтами помогут, ну или делайте то, что у вас лучше всего получается, скачите укры, скачите, вырабатывайте статическое электричество и будет вам счастье! Ещё имею пару слов сказать, за ваше супер оружие "нептун" , украина после удара сама прекратит существование за несколько минут!
Антимайдан
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Эту тварь, первым делом надо закопать в Хохлорейхе.
Гость149494
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А головой об стенку с разбега? Давай Трупчинов вперед, твоя репа выдержит, может успокоишься потом.
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