Киев потребовал от Вашингтона усилить давление на Москву

Новый посол Украины в США сделала громкое заявление

Оксана Маркарова, бывшая ранее министром финансов, а ныне занимающая пост посла в Штатах, рассказала об ожиданиях Незалежной.

Украинская сторона призывает американцев ужесточить давление на Россию с помощью санкций. Кроме того, Незалежная рассчитывает, что США помогут усилить обороноспособность страны. Об этом Маркарова заявила в интервью "Укринформу".

"...это, безусловно, максимальное давление и ужесточение санкций США и наших европейских партнеров, чтобы цена агрессии против Украины для России не только не снижалась, а повышалась",

– отрезала новоиспеченный посол.