Киев потребовал от Вашингтона усилить давление на Москву

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Оксана Маркарова, бывшая ранее министром финансов, а ныне занимающая пост посла в Штатах, рассказала об ожиданиях Незалежной.
Украинская сторона призывает американцев ужесточить давление на Россию с помощью санкций. Кроме того, Незалежная рассчитывает, что США помогут усилить обороноспособность страны. Об этом Маркарова заявила в интервью "Укринформу".
"...это, безусловно, максимальное давление и ужесточение санкций США и наших европейских партнеров, чтобы цена агрессии против Украины для России не только не снижалась, а повышалась",
– отрезала новоиспеченный посол.
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