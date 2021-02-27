Киев потребовал от Вашингтона усилить давление на Москву

Новый посол Украины в США сделала громкое заявление

Оксана Маркарова, бывшая ранее министром финансов, а ныне занимающая пост посла в Штатах, рассказала об ожиданиях Незалежной.

Украинская сторона призывает американцев ужесточить давление на Россию с помощью санкций. Кроме того, Незалежная рассчитывает, что США помогут усилить обороноспособность страны. Об этом Маркарова заявила в интервью "Укринформу".

"...это, безусловно, максимальное давление и ужесточение санкций США и наших европейских партнеров, чтобы цена агрессии против Украины для России не только не снижалась, а повышалась",

отрезала новоиспеченный посол.  

Кристина ЧЕРНИКОВА

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