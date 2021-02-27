"Главная задача – избежать ядерной войны": Горбачев об отношениях США и России

"Главная задача – избежать ядерной войны": Горбачев об отношениях США и России
Михаил Горбачев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывший президент СССР считает, что Путину и Байдену обязательно нужно встретиться

Михаил Горбачев оценил будущее отношений Москвы и Вашингтона. Он считает, что главная задача сейчас – избежать ядерной войны. Однако вопрос ядерного разоружения невозможно решить в одиночку, а значит, необходимо сесть за стол переговоров.

"Обязательно надо встречаться и договариваться, и главное – "не бычиться друг на друга",

– заявил Горбачев в беседе с "Интерфаксом".

Бывший глава СССР подчеркнул, что российскому лидеру Владимиру Путину и президенту США Джо Байдену нужно провести переговоры.

Горбачев напомнил о своей встрече с 40-м американским лидером Рональдом Рейганом. Тогда отношения Советского Союза и Штатов тоже переживали не лучшие времена. Горбачев написал американскому коллеге письмо.

"Через два дня я получил ответ от Рейгана – "за". Это было согласие на встречу",

– отметил он. Речь тогда шла о переговорах по ядерной безопасности.

Прокомментировал Горбачев и отношения нашей страны с Евросоюзом, которые тоже заметно охладились. Здесь, как и в случае с США, нужно договариваться и налаживать диалог, заявил он.

"В начале все не хотят! Так всегда было. А потом, когда сядут за стол переговоров, получается все нормально",

подытожил он.

Ранее политолог рассказал, как действия Путина разрушили планы Запада по Украине. Повесить проблемы Незалежной на Россию не удалось.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость: не в одиночку посадить и ещё кормить, а на ржавый Кол живьём на Красной Площади МОСКВЫ
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Гости
Этот предатель и подонок которого давно пора было посадить в одиночную камеру за измену Родине - еще дает советы как и что надо сделать....
Не в одиночку посадить и ещё кормить, а на ржавый кол живьём на КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ МОСКВЫ.
Гости
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Ваван
Был на Рассее-матюшке Петр Первый/не Петр Первый Порошенко из Киевской Руси/, который в Союзе с Европой, используя передовые технологии Запада, не брезгуя работать подмастерьем а Голландии, поднял страну, построил могучий флот. Уж сколь бород остричь пришлось тупым русским боярам. Не та нынче Рассея, мрак и невежество накрыли страну
Была на русском сайте Утро русскоязычная бандеровская проститутка которую давно пора вздернуть на ветке...
крым наш
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сдохни!!!!!!
Ваван
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Был на Рассее-матюшке Петр Первый/не Петр Первый Порошенко из Киевской Руси/, который в Союзе с Европой, используя передовые технологии Запада, не брезгуя работать подмастерьем а Голландии, поднял страну, построил могучий флот. Уж сколь бород остричь пришлось тупым русским боярам. Не та нынче Рассея, мрак и невежество накрыли страну
Гость155041
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ЧТО - заимел собственное мнение? А кого оно интересует? В Россию и бывшие страны Советского Союза почему ни разу не приехал - БОИШЬСЯ?! Советуешь издалека, из туманного Альбиона? мутный ты и никчемный.
Гость 1977
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просто напоминают что эта скотина еще жива и ждет своего разреза на горле
Гость152295
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Пошел на хъй урод поганый, что б ты сдох тварь!
Гости
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Этот предатель и подонок которого давно пора было посадить в одиночную камеру за измену Родине - еще дает советы как и что надо сделать....
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