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Сегодня стало известно, что армянский лидер отказался ставить подпись на указе премьера. Документы Армен Саркисян вернул Николе Пашиняну. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Перед тем, как принять решение, глава Армении консультировался с юристами и экспертами. В результате пришли к выводу, что проект указа Пашиняна нарушает Конституцию республики.
Напомним, ранее Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера. Пашинян заявление военных назвал попыткой переворота и позже сообщил, что решил снять с поста главу Генерального штаба.
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