Президент Армении отказался подписывать указ Пашиняна

Саркисян не собирается увольнять главу Генштаба ВС

Сегодня стало известно, что армянский лидер отказался ставить подпись на указе премьера. Документы Армен Саркисян вернул Николе Пашиняну. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Перед тем, как принять решение, глава Армении консультировался с юристами и экспертами. В результате пришли к выводу, что проект указа Пашиняна нарушает Конституцию республики.

Напомним, ранее Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера. Пашинян заявление военных назвал попыткой переворота и позже сообщил, что решил снять с поста главу Генерального штаба.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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