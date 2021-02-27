Саркисян не собирается увольнять главу Генштаба ВС

Сегодня стало известно, что армянский лидер отказался ставить подпись на указе премьера. Документы Армен Саркисян вернул Николе Пашиняну. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Перед тем, как принять решение, глава Армении консультировался с юристами и экспертами. В результате пришли к выводу, что проект указа Пашиняна нарушает Конституцию республики.

Напомним, ранее Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера. Пашинян заявление военных назвал попыткой переворота и позже сообщил, что решил снять с поста главу Генерального штаба.