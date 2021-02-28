NI: Россия откажется вновь пережить позор времен Горбачева

NI: Россия откажется вновь пережить позор времен Горбачева
Михаил Горбачев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Москва не пойдет на уступки Западу в одностороннем порядке

Россияне не хотели бы пережить то, что с ними случилось во времена позднего СССР, когда во главе большого государства стоял Михаил Горбачев. В этом уверен Дмитрий Саймс, издатель и генеральный директор National Interest, опубликовавший на страницах этого американского издания подробную статью об отношениях России и Запада. 

Журналист полагает, что Россия мечтает отменить рестрикции или сделать так, чтобы Запад их смягчил. Однако Москва не согласна идти на глобальные уступки в одностороннем порядке. 

Саймс отмечает, что Запад зря надеется – РФ не согласится на смягчение ограничительных мер в надежде на то, что вторая сторона когда-нибудь сделает ответный шаг. Издатель NI подчеркивает, что такой сценарий стал бы повторением ситуации при Горбачеве. Поэтому нельзя уповать на то, что Россия повторит неудачную и унизительную, позорную историю. Саймс призвал Запад не путать желаемое с действительным.

Автор выразил мнение, что санкции должны заставить Москву вести себя более гибко, а не ослабить страну. 

Отдельно Саймс затронул вопрос отношений России и США. По его мнению, дальнейшее их развитие зависит исключительно от американцев. Если Вашингтон не откажется от своей гегемонии, то Москва не стушуется и станет препятствием на его пути, бросит вызов. 

Любопытно, что представители Горбачева поспешили прокомментировать обвинения издателя NI в адрес первого президента СССР.  Помощник политика Павел Палажченко удивился словам Дмитрия Саймса в разговоре с "Говорит Москва". По его словам, странно, что бывший россиянин, который обосновался в США, высказывается за жителей нашей страны. 

Ранее Горбачев высказался об отношениях России и США, призвав стороны избежать ядерной войны. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ГостьГость 2021
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ГОРБАЧЁВ ,должен соблюдать тишину и благодарить судьбу ,что он находится до сих пор на свободе . Я уверен ,для тех , которые вспоминают с любовью могучий С С С Р ,ГОРБАЧЁВ является нериемлимой личностью .
Гость148284
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Такой ответ можно дать и Палажченко: чего-то он говорит сам за всю страну, даже не ссылаясь на Горбачёва. Удивляться, конечно, он может, но не более того. Не надо ему опять подставлять своего шефа под справедливую критику о том, что в тот период СССР действительно глобально уступил Западу. Но там сочли это своей победой и на этом лживом постулате в политике скачут и по сей день. А времена-то нынче коренным образом изменились и Россия встала в той же политике и во многом другом в свой полный рост, как она этого заслуживает в мире. Влад
Русский
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По Горбм давно осиновый кол скучает, а в аду ему прогулы ставят
Гость154767
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Горбачёв герой нашего времени!
Гость155444
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Гость152718
какие уступки от банановой колонии ?
разделят вашу рашу и туда ей и дорога.
Ну она то что она банановая увидели все по результатам голосования, все страны в мире причиняли решение банановой страны об избрании нового президента мертвецами голосовавшими на избирательных участках.
Поэтому они сначала там у себя поделят.
Математика например это белые козлы придумали ее надо отменить, точно так же архитектуру, музыку, живопись,...
Почему на флаге красные полосы, заменить надо на чёрные.
Они и сейчас сожрут себя сами, дедушке 78 лет, он засыпает в кресле, забывает кто есть кто, поэтому сейчас ждём самопоедания.
Гость155444
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Горбачёв спрятался за спины офицеров КГБ охраняющих его на государственной вилле.
Выйди предатель к народу расскажи всем как ты продал нас всех.
Все деньги за которые ты продал отдай на постройку дорог в городах и селах и смело <цензура> на виселицу.
Будь честен, а не как позорный трус вякаешь из за угла.
Гость152718
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Гость152295
Жирный тупой <цензура> на фото. Россия вообще не пойдет ни на какие уступки, ни когда. Дрочъте какелов они пойдут, в рот им навалите и пойдут.
какие уступки от банановой колонии ?
разделят вашу рашу и туда ей и дорога.
Гость152295
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155135 тебя по ходу еще и в жоъу случайные таджики выебъи не раз, петух бандеровский. И ты к этому привык, мочалка. Бывает.
Гость155135
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О чем можно договариваться, они просто недоговороспособные. Хозяева своего слова, хотят дадут, хотят заберут! Только дебил или предатель поверит обещаниям запада! Не случайно Горбачь живет в Германии и в России ни ногой. Знает как его тут любят. Когда со всех сторон тянет ненавистью даже с охраной неуютно. Можно в ухо от случайного работяги получить (помнится был такой случай)
Гость154202
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Либералы все сдадут. РФ это вахтовый поселок. Лондон будет перенаселен
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