Москва не пойдет на уступки Западу в одностороннем порядке

Россияне не хотели бы пережить то, что с ними случилось во времена позднего СССР, когда во главе большого государства стоял Михаил Горбачев. В этом уверен Дмитрий Саймс, издатель и генеральный директор National Interest, опубликовавший на страницах этого американского издания подробную статью об отношениях России и Запада.

Журналист полагает, что Россия мечтает отменить рестрикции или сделать так, чтобы Запад их смягчил. Однако Москва не согласна идти на глобальные уступки в одностороннем порядке.

Саймс отмечает, что Запад зря надеется – РФ не согласится на смягчение ограничительных мер в надежде на то, что вторая сторона когда-нибудь сделает ответный шаг. Издатель NI подчеркивает, что такой сценарий стал бы повторением ситуации при Горбачеве. Поэтому нельзя уповать на то, что Россия повторит неудачную и унизительную, позорную историю. Саймс призвал Запад не путать желаемое с действительным.

Автор выразил мнение, что санкции должны заставить Москву вести себя более гибко, а не ослабить страну.

Отдельно Саймс затронул вопрос отношений России и США. По его мнению, дальнейшее их развитие зависит исключительно от американцев. Если Вашингтон не откажется от своей гегемонии, то Москва не стушуется и станет препятствием на его пути, бросит вызов.

Любопытно, что представители Горбачева поспешили прокомментировать обвинения издателя NI в адрес первого президента СССР. Помощник политика Павел Палажченко удивился словам Дмитрия Саймса в разговоре с "Говорит Москва". По его словам, странно, что бывший россиянин, который обосновался в США, высказывается за жителей нашей страны.

Ранее Горбачев высказался об отношениях России и США, призвав стороны избежать ядерной войны.