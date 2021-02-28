В Европе нашли новый повод для санкций против России

В Европе нашли новый повод для санкций против России
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
В Софии захотели наказать Москву за "шпионаж"

Евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки поинтересовался у ЕК, возможно ли расширить санкции против России. Чиновник хочет, что Европейская комиссия одобрила рестрикции за "шпионаж" Москвы в его стране. 

Как стало известно RT, Джамбазки попытался выяснить, знает ли организация о том, что Болгария в 2020-м выгнала из страны двух российских дипломатов, обвинив их в шпионской деятельности. Евродепутату стало интересно, подумывает ли ЕК расширить рестрикции или включить в них новых лиц. 

Джамбазки заявил, что россияне, которых отправили на родину, якобы собирали секретную информацию о болгарских вооруженных силах. А потом главный прокурор республики Иван Гешев рассказал местному МИДу о том, что некий гражданин, у которого дипломатическая неприкосновенность, собирает тайны Болгарии. Тогда речь шла о российском атташе. В посольстве РФ раскритиковали действия коллег, отметив, что безосновательные обвинения не способствуют укреплению отношений двух стран. 

Примечательно, что, сообщая о высылки наших граждан, в Софии не потрудились предоставить доказательства якобы имевшей место быть шпионской деятельности. 

Политический аналитик ранее полагал, что Запад пытается изолировать Россию, в том числе при помощи Болгарии. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость155433
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Эй,"братушки",браво ребятушки...
Гость152295
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Гондоъы болгарские, че их турки не перерезали к хъям, жаль мы впряглись тогда.
Гость155444
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Лавров прав.
Пора жить своей жизнью, во имя своей страны а заглядывать в задний проход то Европе, то Америке,
Когда Россия станет свободной страной от чиновников имеющих виллы на Западе, тогда и Запад не сможет устрашать чиновникам отмъемом вилл и возвратом их жён, детей, внуков в Россию.
А вот если бы их там не было, то и давить не никого было.
Первый канал в списке по номером один, все сотрудники канала американцы и англичане. И чего хотите россияне.. ?
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