Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки поинтересовался у ЕК, возможно ли расширить санкции против России. Чиновник хочет, что Европейская комиссия одобрила рестрикции за "шпионаж" Москвы в его стране.
Как стало известно RT, Джамбазки попытался выяснить, знает ли организация о том, что Болгария в 2020-м выгнала из страны двух российских дипломатов, обвинив их в шпионской деятельности. Евродепутату стало интересно, подумывает ли ЕК расширить рестрикции или включить в них новых лиц.
Джамбазки заявил, что россияне, которых отправили на родину, якобы собирали секретную информацию о болгарских вооруженных силах. А потом главный прокурор республики Иван Гешев рассказал местному МИДу о том, что некий гражданин, у которого дипломатическая неприкосновенность, собирает тайны Болгарии. Тогда речь шла о российском атташе. В посольстве РФ раскритиковали действия коллег, отметив, что безосновательные обвинения не способствуют укреплению отношений двух стран.
Примечательно, что, сообщая о высылки наших граждан, в Софии не потрудились предоставить доказательства якобы имевшей место быть шпионской деятельности.
Политический аналитик ранее полагал, что Запад пытается изолировать Россию, в том числе при помощи Болгарии.
Бывший президент СССР считает, что Путину и Байдену обязательно нужно встретиться
Таллин обнаружил подготовку Москвой в соседней Республике военного плацдарма