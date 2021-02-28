В Софии захотели наказать Москву за "шпионаж"

Евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки поинтересовался у ЕК, возможно ли расширить санкции против России. Чиновник хочет, что Европейская комиссия одобрила рестрикции за "шпионаж" Москвы в его стране.

Как стало известно RT, Джамбазки попытался выяснить, знает ли организация о том, что Болгария в 2020-м выгнала из страны двух российских дипломатов, обвинив их в шпионской деятельности. Евродепутату стало интересно, подумывает ли ЕК расширить рестрикции или включить в них новых лиц.

Джамбазки заявил, что россияне, которых отправили на родину, якобы собирали секретную информацию о болгарских вооруженных силах. А потом главный прокурор республики Иван Гешев рассказал местному МИДу о том, что некий гражданин, у которого дипломатическая неприкосновенность, собирает тайны Болгарии. Тогда речь шла о российском атташе. В посольстве РФ раскритиковали действия коллег, отметив, что безосновательные обвинения не способствуют укреплению отношений двух стран.

Примечательно, что, сообщая о высылки наших граждан, в Софии не потрудились предоставить доказательства якобы имевшей место быть шпионской деятельности.

Политический аналитик ранее полагал, что Запад пытается изолировать Россию, в том числе при помощи Болгарии.