Жители Страны восходящего солнца негодуют из-за учений армии РФ

Новость о военных учениях России на Курила переполошила японцев. СМИ с ужасом пишут о тренировках российской армии на Кунашире и Итурупе. Несмотря на то, что Минобороны говорило о плановых учениях, о которых было известно заранее, в Японии указывают на настораживающий аспект этого события.

Японские журналисты во вех красках описывают военную мощь России, а также оружие, которое задействовано в учениях, например С-300. Особое внимание авторы уделяют средствам РЭБ, показавшим свои уникальные возможности в Сирии. Именно это оружие вызывает опасение в Японии, где переживают о том, что Россия отрабатывает тактику ведения "электронной войны" на Курилах. А тот факт, что учения проходят регулярно, через каждые месяца три, говорит о том, по мнению японских экспертов, что Россия усиливает военную мощь островов.

Пользователи Сети, начитавшись обеспокоенных японских экспертов, принялись гадать, что же все это значит. Некоторые переживают, что Россия настроена отобрать у Японии Хоккайдо. Они считают, что россияне готовятся к войне с американцами на Дальнем Востоке. Кто-то сетует на то, что Япония не сможет "вернуть" территории, и призывает демонстрировать мощь Токио вблизи наших границ, чтобы припугнуть.

"Россия явно готовится к войне с нами. Так давайте и мы будем готовиться к войне с ней!"

– цитирует интернет-пользователя ИноСМИ.

Многие японцы считают, что "воевать" с Москвой нужно не оружием, а более хитрыми методами, например, развалить страну с экономической стороны, отправить в Россию спецагентов, которые бы расшатывали ситуацию изнутри, а также уделять внимание антироссийской пропаганде.

Впрочем, многие японцы понимают, что Курилы – это российская территория, которая никогда не будет передана другому государству. На это же не раз указывали в Москве – говорить о принадлежности островов Курильской гряды нет ни малейшего смысла, они часть России навсегда.

К слову, не так давно эксперты говорили о том, что Россия способна выиграть войну только лишь с помощью РЭБ.