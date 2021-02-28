Японцы в панике требуют войны с Россией за Курилы

Японцы в панике требуют войны с Россией за Курилы
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жители Страны восходящего солнца негодуют из-за учений армии РФ

Новость о военных учениях России на Курила переполошила японцев. СМИ с ужасом пишут о тренировках российской армии на Кунашире и Итурупе. Несмотря на то, что Минобороны говорило о плановых учениях, о которых было известно заранее, в Японии указывают на настораживающий аспект этого события. 

Японские журналисты во вех красках описывают военную мощь России, а также оружие, которое задействовано в учениях, например С-300. Особое внимание авторы уделяют средствам РЭБ, показавшим свои уникальные возможности в Сирии. Именно это оружие вызывает опасение в Японии, где переживают о том, что Россия отрабатывает тактику ведения "электронной войны" на Курилах. А тот факт, что учения проходят регулярно, через каждые месяца три, говорит о том, по мнению японских экспертов, что Россия усиливает военную мощь островов. 

Пользователи Сети, начитавшись обеспокоенных японских экспертов, принялись гадать, что же все это значит. Некоторые переживают, что Россия настроена отобрать у Японии Хоккайдо. Они считают, что россияне готовятся к войне с американцами на Дальнем Востоке. Кто-то сетует на то, что Япония не сможет "вернуть" территории, и призывает демонстрировать мощь Токио вблизи наших границ, чтобы припугнуть.  

"Россия явно готовится к войне с нами. Так давайте и мы будем готовиться к войне с ней!"

цитирует интернет-пользователя ИноСМИ.

Многие японцы считают, что "воевать" с Москвой нужно не оружием, а более хитрыми методами, например, развалить страну с экономической стороны, отправить в Россию спецагентов, которые бы расшатывали ситуацию изнутри, а также уделять внимание антироссийской пропаганде. 

Впрочем, многие японцы понимают, что Курилы – это российская территория, которая никогда не будет передана другому государству. На это же не раз указывали в Москве – говорить о принадлежности островов Курильской гряды нет ни малейшего смысла, они часть России навсегда. 

К слову, не так давно эксперты говорили о том, что Россия способна выиграть войну только лишь с помощью РЭБ. 

Полина ИВАНОВА

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Гость155558
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Гость152295
153777 может вдуть тебе дерьмоед- бандеровец? Заскучал видимо, давно не драли, петушок? Вставай в очередь, чухан, вас много!
Странно, вот путин и его режим позиционируют себя как сторонники традиционных ценностей, ведут борьбу с ЛГБТ на государственном уровне - а комментаторы-запутинцы не стесняясь расписывают тут свои гомосексуальные фантазии. Как вообще вы это все совмещаете, а, путинисты-нетрадиционалисты?
Гость152295
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153777 может вдуть тебе дерьмоед- бандеровец? Заскучал видимо, давно не драли, петушок? Вставай в очередь, чухан, вас много!
Гость145707
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Гость153777
Когда же в НАТО придут настоящие мужики Уже достали со своим нытьем эти мужики в юбках Скоро в Америке придет Мачо он наведет в мире порядок К ниму в очередь придут Путин Шойгу и Лавров и будут умолять не трогать Россию
Подохнешь ждать когда они придут!!!
Гость152212
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Гость153777
Когда же в НАТО придут настоящие мужики Уже достали со своим нытьем эти мужики в юбках Скоро в Америке придет Мачо он наведет в мире порядок К ниму в очередь придут Путин Шойгу и Лавров и будут умолять не трогать Россию
А имя у мачо будет Петро Сало
крым наш
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Гость153777
Когда же в НАТО придут настоящие мужики Уже достали со своим нытьем эти мужики в юбках Скоро в Америке придет Мачо он наведет в мире порядок К ниму в очередь придут Путин Шойгу и Лавров и будут умолять не трогать Россию
сказал какел и заплакал
Гость153777
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Когда же в НАТО придут настоящие мужики Уже достали со своим нытьем эти мужики в юбках Скоро в Америке придет Мачо он наведет в мире порядок К ниму в очередь придут Путин Шойгу и Лавров и будут умолять не трогать Россию
Гость152295
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Тренируйтесь гадить в штаны уже сейчас, потом проще будет, <цензура> узкоглазые. Мало ядреных бомб туда скинули, все надо было уничтожить
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