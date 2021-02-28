Заморозка проекта - это "очень плохая идея"

Если Германия похоронит "Северный поток – 2", то столкнется с серьезными проблемами. Однако газопровод, вероятнее всего, может быть завершен лишь при трех условиях, среди которых – координация действий с США. Так считает глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Так, в случае, если проект закроют, Германия столкнется с необходимостью выплатить "Газпрому" огромную сумму денег, исчисляемую миллионами, за причиненный ущерб, а также с продолжительным судом. К тому же, на дне Балтийского моря будет гнить дорогая труба.

Политик подчеркивает, что Европа еще долго будет вынуждена покупать у России голубое топливо. В результате Германия стоит перед выбором: отказаться от газопровода или прибегнуть к удручающему сценарию.

По словам Ишингера, для завершения строительства придется сделать так, чтобы Россия координировала свои действия с Евросоюзом. Для этого, во-первых, пишет дипломат, у Германии должен появиться инструмент моментального перекрытия газопровода с допуском к нему ЕС. Вторым условием запуска "Северного потока – 2" может стать специальное соглашение с Брюсселем и Вашингтоном. По нему стороны договариваются в ближайшее время перейти к возобновляемым источникам энергии, укрепить целостность газового рынка Европы, а также поддержать Украину и развитие ее экономики. К соглашению, считает Ишингер, могла бы присоединиться Россия.

Третье условие могло бы касаться политики. Эксперт полагает, что Германия могла бы потребовать от России решения вопроса Украины и дела Алексея Навального, чтобы это ни значило.

Так глава Мюнхенской конференции по безопасности видит себе разрешение ситуации с "Северным потоком – 2". При этом он отмечает в своей статье для Spiegel – что бы Германия не выбрала, она должна согласовать свои действия с Еврокомиссией, партнерами в Восточной Европе и США.

При этом эксперты склоняются к тому, что интересы Незалежной будут учтены при завершении строительства "Северного потока – 2".