США должны дать добро: в Германии перечислили условия запуска "Северного потока - 2"

США должны дать добро: в Германии перечислили условия запуска "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/ dpa/www.globallookpress.com
Заморозка проекта - это "очень плохая идея"

Если Германия похоронит "Северный поток – 2", то столкнется с серьезными проблемами. Однако газопровод, вероятнее всего, может быть завершен лишь при трех условиях, среди которых – координация действий с США. Так считает глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. 

Так, в случае, если проект закроют, Германия столкнется с необходимостью выплатить "Газпрому" огромную сумму денег, исчисляемую миллионами, за причиненный ущерб, а также с продолжительным судом. К тому же, на дне Балтийского моря будет гнить дорогая труба.

Политик подчеркивает, что Европа еще долго будет вынуждена покупать у России голубое топливо. В результате Германия стоит перед выбором: отказаться от газопровода или прибегнуть к удручающему сценарию.

По словам Ишингера, для завершения строительства придется сделать так, чтобы Россия координировала свои действия с Евросоюзом. Для этого, во-первых, пишет дипломат, у Германии должен появиться инструмент моментального перекрытия газопровода с допуском к нему ЕС. Вторым условием запуска "Северного потока – 2" может стать специальное соглашение с Брюсселем и Вашингтоном. По нему стороны договариваются в ближайшее время перейти к возобновляемым источникам энергии, укрепить целостность газового рынка Европы, а также поддержать Украину и развитие ее экономики. К соглашению, считает Ишингер, могла бы присоединиться Россия. 

Третье условие могло бы касаться политики. Эксперт полагает, что Германия могла бы потребовать от России решения вопроса Украины и дела Алексея Навального, чтобы это ни значило. 

Так глава Мюнхенской конференции по безопасности видит себе разрешение ситуации с "Северным потоком – 2". При этом он отмечает в своей статье для Spiegel – что бы Германия не выбрала, она должна согласовать свои действия с Еврокомиссией, партнерами в Восточной Европе и США. 

При этом эксперты склоняются к тому, что интересы Незалежной будут учтены при завершении строительства "Северного потока – 2". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость155558
Пожаловаться Ответить
Гость154202
Петля на шее бандерлогов затягивается. А после,на территории РФ выяснится,труба вышла из строя и восстановлению не подлежит.Пшекам привет
"Петля на шее бандерлогов затягивается." Я что-то не пойму, ваш путин, лавров и другие топ-руководители говорят, что Украина - братская страна, что украинцы- самый близкий народ, а запутинцы тут сладострастно пишут о своем желании затянуть петлю на шее Украины и украинцев. Вы что же, против политики Путина? Против генеральной линии партии?
Гость154202
Пожаловаться Ответить
Петля на шее бандерлогов затягивается. А после,на территории РФ выяснится,труба вышла из строя и восстановлению не подлежит.Пшекам привет
Гость152295
Пожаловаться Ответить
Да пошли на хъй фашисты, покупайте газ у пендосов, проститутки.
крым наш
Пожаловаться Ответить
вот должна россия каклов содержать и всё
1
новости партнеров

"Главная задача – избежать ядерной войны": Горбачев об отношениях США и России

Бывший президент СССР считает, что Путину и Байдену обязательно нужно встретиться

Эстонская разведка предупредила Украину о нападении России через Белоруссию

Таллин обнаружил подготовку Москвой в соседней Республике военного плацдарма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей