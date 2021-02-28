Европейцы ничего не делают с ситуацией в Незалежной и в Прибалтике

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал Совет Европы за то, что организация бездействует, когда на Украине и в Прибалтике русское население подвергается дискриминации. Свое возмущение ситуацией министр указал в письме генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич.

Послание было посвящено 25-летнию с момента присоединения России к организации. Лавров указал на то, что Москва активно вносит вклад в работу СЕ. Однако ожидания страны от деятельности Совета Европы не оправдались.

По словам Лаврова, авторитет организации страдает от того, что ее представители ничего не делают по вопросу русскоязычного населения в вышеуказанных государствах.

Как говорится в письме, которое опубликовали на сайте МИД РФ, организация, появившаяся после Второй мировой войны, не может равнодушно смотреть на то, как страны проявляют "исторический ревизионизм и возвеличивают пособников нацистов".

Глава ведомства понадеялся, что ПАСЕ не станет площадкой для сведения счетов между государствами.

Лавров ранее уже говорил о том, что Украина выдавливает из общественной и образовательной сфер языки нацменьшинств, в том числе негативно отзывался о законе о государственном языке. В стране то и дело вспыхивают скандалы из-за "русского мира".