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Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал Совет Европы за то, что организация бездействует, когда на Украине и в Прибалтике русское население подвергается дискриминации. Свое возмущение ситуацией министр указал в письме генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич.
Послание было посвящено 25-летнию с момента присоединения России к организации. Лавров указал на то, что Москва активно вносит вклад в работу СЕ. Однако ожидания страны от деятельности Совета Европы не оправдались.
По словам Лаврова, авторитет организации страдает от того, что ее представители ничего не делают по вопросу русскоязычного населения в вышеуказанных государствах.
Как говорится в письме, которое опубликовали на сайте МИД РФ, организация, появившаяся после Второй мировой войны, не может равнодушно смотреть на то, как страны проявляют "исторический ревизионизм и возвеличивают пособников нацистов".
Глава ведомства понадеялся, что ПАСЕ не станет площадкой для сведения счетов между государствами.
Лавров ранее уже говорил о том, что Украина выдавливает из общественной и образовательной сфер языки нацменьшинств, в том числе негативно отзывался о законе о государственном языке. В стране то и дело вспыхивают скандалы из-за "русского мира".
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