Навального доставили в колонию во Владимирской области

Оппозиционер будет отбывать наказание в ИК-2

Алексея Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

Первые дни оппозиционер проведет на карантине, после чего получит распределение в отряд, сообщает "Радио Sputnik". В ИК-2 Навальный будет отбывать наказание. 

Напомним, что 2 февраля суд признал, что Навальный нарушил условия пребывания на свободе. Условный срок по делу "Ив Роше" был заменен на реальный. Оппозиционеру предстоит отсидеть 2 года и 5 месяцев.

Юлия МИХАЙЛОВА

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