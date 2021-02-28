Навального доставили в колонию во Владимирской области

Оппозиционер будет отбывать наказание в ИК-2

Алексея Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

Первые дни оппозиционер проведет на карантине, после чего получит распределение в отряд, сообщает "Радио Sputnik". В ИК-2 Навальный будет отбывать наказание.

Напомним, что 2 февраля суд признал, что Навальный нарушил условия пребывания на свободе. Условный срок по делу "Ив Роше" был заменен на реальный. Оппозиционеру предстоит отсидеть 2 года и 5 месяцев.