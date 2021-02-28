На муниципальных выборах в Кемеровской области по заявлению "Единой России" аннулировали 23 бюллетеня

У сейф-пакета ошибочно оторвали индикаторную пломбу

УИК №1443 признал недействительными 23 бюллетеня на выборах депутатов Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа первого созыва. Такое решение приняли после обращения члена комиссии от "Единой России", который имеет право решающего голоса. Об этом рассказал наблюдатель НОМ.

При упаковке в сейф-пакет №6540531 по ошибке сняли индикаторную пломбу, а не предохранительную пленку.

Выборы в Кемеровской области проходят 26-28 февраля. За места в Совете народных депутатов Тисульского муниципального округа борются 15 кандидатов от "Справедливой России", ЛДПР и "Единой России". На выборах нет никаких нарушений, о чем рассказывают наблюдатели с участков. Также нет и значимых жалоб на нарушения по голосованию, о чем свидетельствуют данные Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса. В целом, обстановка на выборах спокойная.

При этом НОМ контролирует ход голосования, обрабатывает сообщения, которые приходят от наблюдателей. Участковые избирательные комиссии справляются со своей работой, соблюдают меры безопасности, связанные с эпидемией, например, выдают голосующим маски и перчатки, проверяют температуру и следят за тем, чтобы избиратели соблюдали социальную дистанцию. В общем, к УИК претензий нет.

Накануне стало известно, что на участке УИК №1476 видеокамеры и видеорегистраторы не видят сейф-пакеты с бюллетенями. В результате в территориальную избирательную комиссию Тисульского муниципального округа поступила соответствующая жалоба. Однако проверка показала, что информация оказалась ложной – никаких проблем с видеорегистраторами нет, и жалобу отклонили. Основы Временного положения о правилах проведения голосования, которое постановил ЦИК России от 16.12.2020 № 279/2039-7, не нарушали.

Один из наблюдателей пришел к выводу, что члены комиссии прошли обучение, они знают, как работать с сейф-пакетами, устранять мелкие недочеты в ходе голосования.

"Нарушений не зафиксировано",

– сообщил наблюдатель.

Председатель Общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса Ирина Рондик рассказала о голосовании, проходившем в течение трех дней. Первые двое суток наблюдатели особенно были активны в обеденный перерыв и вечером.

"Явка в первый день к вечеру на некоторых УИК доходила от 10 до 15 процентов. Меры по эпидемической ситуации соблюдаются: маски, перчатки, обработка через каждые два часа. Сегодня последний день выборов, мороз в Тисуле ночью достигал -35 градусов, поэтому с утра избирателей немного. Нарушений не зафиксировано", – заключила Рондик.