Белорусская оппозиционерка отвела Батьке немного времени

Экс-соперница президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что Александр Лукашенко оставит свой пост уже этой весной. Такое мнение домохозяйка выразила в разговоре с немецким изданием Bild am Sonntag.

Тихановская понадеялась, что к этому приведет усиление давления внутри страны на власти Минска. Она полагает, что люди, выступающие против режима Лукашенко, будут действовать разными способами. А так как таких – большинство, то оппозицию, по ее мнению, ждет успех. К тому же, экс-соперница Батьки возлагает надежды на союз США с ЕС.

"Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет",

– заявила Тихановская.

Она добавила, что многим людям кажется, будто никаких изменений нет. Однако, по ее словам, за полгода страна изменилась кардинально. Народ Белоруссии уже не забудет, что такое свобода. Тихановская подчеркнула, что есть мечтающие о кровавой революции белорусы, но она верит, что ситуация разрешится мирным путем.

Также домохозяйка обратила внимание на то, что ЕС из-за своей бюрократии действует слишком медленно, хоть она и благодарна европейцам за давление на Батьку.

Любопытно, что ранее Тихановская говорила о провале белорусских протестов. Тем временем в ООН появился инструмент давления на Белоруссию.