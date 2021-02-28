Тихановская: режим Лукашенко падет весной 2021 года

Тихановская: режим Лукашенко падет весной 2021 года
Светлана Тихановская. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Белорусская оппозиционерка отвела Батьке немного времени

Экс-соперница президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что Александр Лукашенко оставит свой пост уже этой весной. Такое мнение домохозяйка выразила в разговоре с немецким изданием Bild am Sonntag.

Тихановская понадеялась, что к этому приведет усиление давления внутри страны на власти Минска. Она полагает, что люди, выступающие против режима Лукашенко, будут действовать разными способами. А так как таких – большинство, то оппозицию, по ее мнению, ждет успех. К тому же, экс-соперница Батьки возлагает надежды на союз США с ЕС. 

"Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет",

заявила Тихановская. 

Она добавила, что многим людям кажется, будто никаких изменений нет. Однако, по ее словам, за полгода страна изменилась кардинально. Народ Белоруссии уже не забудет, что такое свобода. Тихановская подчеркнула, что есть мечтающие о кровавой революции белорусы, но она верит, что ситуация разрешится мирным путем. 

Также домохозяйка обратила внимание на то, что ЕС из-за своей бюрократии действует слишком медленно, хоть она и благодарна европейцам за давление на Батьку. 

Любопытно, что ранее Тихановская говорила о провале белорусских протестов. Тем временем в ООН появился инструмент давления на Белоруссию. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость149494
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Лукашенко еще эту кошелку Тихановскую переживет. Кому хочется быть холопом на западе могут валить из страны а кто хочет жить в своей независимой стране останутся и их намного больше, не все-же Белорусы продались дяде Соросу и псевдо-демократическим ценностям.
Гость152295
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Опять видать каша подгорела или молоко убежало. Скорее матка у тебя выпадет чем таракан падет.
Гость155573
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Падёт, конечно, если друг опять не поможет кредитом.
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