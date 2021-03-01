Республиканец не думает, что Вашингтон в состоянии решать все мировые проблемы

Экс-президент США Дональд Трамп выступил с речью впервые после того, как на должность главы страны вступил Джо Байден. Политик полагает, что прошедший месяц стал самым катострофическим в современной истории для Штатов.

"Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки", – передает РИА "Новости".

Также он добавил, что за короткий срок администрация действующего президента сменила курс с "Америка на первом месте" на "Америка на последнем месте", передает "Свободная пресса".

Выступая на конференции консервативных кругов США, бывший президент раскритиковал возвращение Штатов в Парижское соглашение по климату. Он заявил, что договор попросту позволяет другим странам "с более низкими стандартами", в числе которых Россия, выбросы в атмосферу, ограничивая в этом Штаты.

Дональд Трамп заявил, что при его правлении удалось повысить цены на бензин на треть. Однако нынешний глава страны, по его оценке, уничтожил все старания.

"Мы теперь будем зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти", – заключил республиканец, пишет "Общественная служба новостей".

Экс-президент раскритиковал заявления нынешней администрации по поводу многостороннего подхода к мировым проблемам. По его мнению, Штаты не в состоянии решать вопросы всего мира.

Ранее в России рассказали, почему США никогда не откажутся от антироссийских санкций и из-за чего американцы выбрали именно такой способ давления на страну.