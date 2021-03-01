Оппозиция Армении обратилась к премьер-министу с выгодным предложением

Никол Пашинян может остаться на посту главы правительства страны, если выполнит несколько условий. Об этом заявил лидер оппозиционной фракции парламента "Светлая Армения" Эдмон Марукян.

Для этого премьер должен отозвать свой указ об увольнении начальника Генштаба. Кроме того, ему следует вообще не трогать армию – ей нужно восстановиться, отметил депутат в эфире на "Фейсбук".

В ответ на это оппозиция пообещала не выдвигать своего претендента и никого не поддерживать на должность руководителя кабмина. В том случае, если сам Пашинян сообщит об уходе с поста, будет распущен парламент и назначены внеочередные выборы.

Такие меры помогут вывести Республику из кризиса, подчеркнул оппозиционер.

Ранее стало известно, что на понедельник, 1 марта, в Ереване планировали провести митинг. Его участники должны выразить солидарность с нынешним главой правительства.

На днях президент Армении Армен Саркисян не подписал указ премьера Никола Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна. Он отказался это делать, чтобы не нарушить конституцию Республики.

