Эксперт назвал Лукашенко угрозой для российской стабильности

Эксперт назвал Лукашенко угрозой для российской стабильности
Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Белорусский президент просто пытается выиграть время, уходя от выполнения своих обязательств

Александр Лукашенко продолжит придумывать легенды о том, что является защитником России на Западе. Однако если белорусского лидера не спасут, не исключен худший сценарий – революция, которая может перекинуться и на Россию, считает политолог Дмитрий Болкунец.

Эксперт подчеркнул, что сейчас Минск старается тянуть время, что представляет определенную угрозу для российской стабильности. Болкунец добавил, что в том случае, если РФ все-таки лишится РБ, это обернется для Москвы "катастрофической внутренней проблемой не только на внешних рубежах, но и на внутриполитическом российском векторе". 

Также такие перемены затронут и Евразийский союз, потенциал которого может заметно пошатнуться, поскольку сейчас Лукашенко является весьма неустойчивой фигурой, которая не может рассчитывать на поддержку общества, пишет "Украина.ру". 

Напомним, что в ходе встречи двух президентов, которая прошла в Сочи, Москва заявила, что  заинтересована в усилении интеграции с соседней республикой, а вот Минск идет на встречные шаги лишь "под давлением обстоятельств".

Встреча Путина и Лукашенко длилась почти 6 часов. На следующий день президенты провели обстоятельный разговор по телефону. Точные детали переговоров не были обнародованы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость151287
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"Также такие перемены затронут и Евразийский союз, потенциал которого может заметно пошатнуться, поскольку сейчас Лукашенко является весьма неустойчивой фигурой, которая не может рассчитывать на поддержку общества, пишет "Украина.ру".

Что за чушь ты пишешь, Болкунец??? На голову больной???
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