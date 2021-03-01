Белорусский президент просто пытается выиграть время, уходя от выполнения своих обязательств

Александр Лукашенко продолжит придумывать легенды о том, что является защитником России на Западе. Однако если белорусского лидера не спасут, не исключен худший сценарий – революция, которая может перекинуться и на Россию, считает политолог Дмитрий Болкунец.

Эксперт подчеркнул, что сейчас Минск старается тянуть время, что представляет определенную угрозу для российской стабильности. Болкунец добавил, что в том случае, если РФ все-таки лишится РБ, это обернется для Москвы "катастрофической внутренней проблемой не только на внешних рубежах, но и на внутриполитическом российском векторе".

Также такие перемены затронут и Евразийский союз, потенциал которого может заметно пошатнуться, поскольку сейчас Лукашенко является весьма неустойчивой фигурой, которая не может рассчитывать на поддержку общества, пишет "Украина.ру".

Напомним, что в ходе встречи двух президентов, которая прошла в Сочи, Москва заявила, что заинтересована в усилении интеграции с соседней республикой, а вот Минск идет на встречные шаги лишь "под давлением обстоятельств".

Встреча Путина и Лукашенко длилась почти 6 часов. На следующий день президенты провели обстоятельный разговор по телефону. Точные детали переговоров не были обнародованы.