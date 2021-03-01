В Швеции раскрыли "замысел" России и Китая раздробить ЕС

В Швеции раскрыли "замысел" России и Китая раздробить ЕС
Фото: Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Москва и Пекин расширили военные контакты, объявили в Стокгольме

По Европе ползут слухи о "коварном замысле" России и Китая. В Швеции решили, что эти две страны мечтают раздробить ЕС.

Депутат Маркус Вихель поделился такими опасениями сглавой МВД Микаэлем Дамбергом. Он сообщил, что Москва и Пекин неспроста расширили свое военное сотрудничество.

Не без основания США и Прибалтика рекомендуют быть начеку при ведении дел с Поднебесной, которая "наращивает свою пропаганду" против Евросоюза. Немалая дезинформационная кампания запущена и в РФ, отметил парламентарий от "Шведски демократов".

По его словам, была причина и у Литвы отклонить предложение о взаимной работе с китайской Nuctech, создающей программное обеспечение для систем контроля безопасности. В Минобороны этой страны уверены, что использовать российское и китайское оборудование, технологии несет угрозу важной информации.

Не так давно ЕС подписал с Китаем новое соглашение. Из-за этого депутата волнует вопрос, будет ли в Швеции, планирует разработан закон по защите некоторых секторов промышленности от деятельности зарубежных компаний, которые "не вызывают доверия", передает RT выдержки из письма Вихеля Дамбергу. 

Ранее Швеция признала неспособность Финляндии выстоять перед Россией. В Стокгольме предложили Хельсинки вооружать армию по единому образцу, чтобы противостоять силе Москвы.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость149840
Пожаловаться Ответить
Как так получается, что "замышляют" Россия и Китай, а создают альянс для противодействия. отключают оппозиционные каналы, вводят цензуру и усиливают пропаганду страны ЕС?
Гость153777
Пожаловаться Ответить
Против НАТО нет силы противостоять ей
Гость155926
Пожаловаться Ответить
Так, у меня навоз на заднем дворе есть.
Предлагаю НАТО мазаться единым навозом, дабы вместе противостоять чему-нибудь. Но покупать навоз только у меня)))
Ой, Вань, сматри какие клоуны
Пожаловаться Ответить
да уж...
1
новости партнеров

NI: Россия откажется вновь пережить позор времен Горбачева

Москва не пойдет на уступки Западу в одностороннем порядке

Японцы в панике требуют войны с Россией за Курилы

Жители Страны восходящего солнца негодуют из-за учений армии РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей