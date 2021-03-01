Москва и Пекин расширили военные контакты, объявили в Стокгольме

По Европе ползут слухи о "коварном замысле" России и Китая. В Швеции решили, что эти две страны мечтают раздробить ЕС.

Депутат Маркус Вихель поделился такими опасениями сглавой МВД Микаэлем Дамбергом. Он сообщил, что Москва и Пекин неспроста расширили свое военное сотрудничество.

Не без основания США и Прибалтика рекомендуют быть начеку при ведении дел с Поднебесной, которая "наращивает свою пропаганду" против Евросоюза. Немалая дезинформационная кампания запущена и в РФ, отметил парламентарий от "Шведски демократов".

По его словам, была причина и у Литвы отклонить предложение о взаимной работе с китайской Nuctech, создающей программное обеспечение для систем контроля безопасности. В Минобороны этой страны уверены, что использовать российское и китайское оборудование, технологии несет угрозу важной информации.

Не так давно ЕС подписал с Китаем новое соглашение. Из-за этого депутата волнует вопрос, будет ли в Швеции, планирует разработан закон по защите некоторых секторов промышленности от деятельности зарубежных компаний, которые "не вызывают доверия", передает RT выдержки из письма Вихеля Дамбергу.

Ранее Швеция признала неспособность Финляндии выстоять перед Россией. В Стокгольме предложили Хельсинки вооружать армию по единому образцу, чтобы противостоять силе Москвы.