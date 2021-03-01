Оскандалившийся Пашинян оправдался за слова об "Искандерах"

Оскандалившийся Пашинян оправдался за слова об "Искандерах"
Никол Пашинян. Фото: Ani Djaferian/Global Look Press/www.globallookpress.com
Премьер-министр Армении сослался на нерадивость подчиненных

Скандал с "Искандерами" подошел к своему логическому завершению. Армянский лидер Никол Пашинян признался, что его высказывания об российском вооружении оказались не соответствующими действительности.

Речь идет об отечественных ракетных комплексах "Искандер". Ранее онпозволил себе заявить, что данное вооружение является малоэффективным. При этом Пашинян убеждал общественность, что российские ракетные комплексы использовались во время нагорно-карабахского конфликта.

Москва же в свою очередь подчеркнула, что данный тип вооружения в Нагорном Карабахе не применялся. Кроме того, у российской стороны вызвали недоумение уничижительные высказывания об "Искандерах". Ракетные комплексы не раз демонстрировали свою высокую эффективность.

В конце концов, Пашиняну пришлось пойти на попятную. Пресс-служба премьера подтвердила, что его слова были неверными, пишет РИА "Новости". При этом ответственность за такую оплошность возложили на неких сотрудников, которые предоставили недостоверную информацию главнокомандующему.

Как отметили в Кремле, сейчас самое главное, что "правда в этом вопросе восстановлена". Позицию Москвы озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

К слову, в громком скандале поучаствовала и азербайджанская сторона. Глава государства Ильхам Алиев назвал слова армянского лидера "анекдотичными". В Баку подчеркнули, что во время нагорно-карабахского конфликта с их стороны применение комплексов "Искандер" не было зафиксировано.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость149370
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Народ выбирал, значит народу так нравится
Гость155960
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Столько было надежд на этого <цензура>, а он, как и зеленский наобещал народу, и предал.
М
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журнашлюха,как был уродом которого обоссали в прямом смысле таким же и проживешь
виноваты у таких всегда ктото другой,ага
видимо армяне лучшего не достойны как такую тряпку
Гость156051
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Переобулась? Трусливая армяшка
гость
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Гондоъ порвался! Обезьяна какая на фото.
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