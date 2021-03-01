Новая стратегия Японии по Курилам: сменить власть в России ради островов

Токио реализует планы Вашингтона по дестабилизации РФ

В Японии, наконец, осознали бесперспективность переговоров по поводу принадлежности Курильских островов. Однако акценты расставили, далекие от действительности. В местных СМИ активно продвигается мысль, что острова Токио отказывается возвращать лично президент РФ Владимир Путин. Стоит его сместить, как "северные территории" сразу станут японскими.

Собственно, эту идею жителям Страны восходящего солнца подсказали в США. Даже впервые новая стратегия по возвращению Курил была опубликована в англоязычном издании. Она проста: раз Путин не отдает территории и даже указал это в поправках к Конституции РФ, нужно на его место посадить оппозиционера, который отдаст. Например, Алексея Навального. Поэтому акции в пользу блогера нужно поддержать, от западных стран добиваться того же. А потом в качестве благодарности потребовать острова.

Но на поверку эта стратегия не выдерживает критики. Статья в Конституции-2020 о неотчуждаемости территорий не стала новацией, а лишь закрепила то, о чем наши политики и дипломаты долго и упорно твердили японцам. Переговоры последних лет велись исключительно по поводу мирного договора между Москвой и Токио и совместного освоения Курильских островов.

Шанс владеть Курилами у Японии был, но она его упустила. Речь даже не о Второй мировой войне, где Токио выступил на стороне гитлеровского Берлина и проиграл. Речь о декларации 1956 г., итогом которой мог стать мирный договор между СССР и Японией и передача островов Хабомаи и Шикотан.

"Все "перебил" Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией 1960 года, согласно которому Штаты могут размещать свои базы в любом уголке Страны Восходящего Солнца",

– отмечает политолог Алексей Мухин. Причем в дальнейшем американцы, крайне заинтересованные в том, чтобы между Россией и Японией не было даже подобия благоприятных экономических и политических отношений, не раз умело манипулировали вопросом "северных территорий".

"В те моменты, которые могли бы стать поворотными в дипломатических ходах с обеих сторон, странным образом в Японии возникает сильное деструктивное настроение (в виде насильственного возвращения пресловутых островов и иных безумных идей), регулярно приводящее к срыву каких бы то ни было договоренностей", – указывает Мухин в статье для "Аргументы недели".

Вашингтон тут преследует двойной интерес. С одной стороны, ослабляет экономические связи Москвы и Токио. Ведь Япония – мощная промышленная страна, однако собственных ресурсов у нее нет. Их в избытке у России, но о каких выгодных условиях можно говорить, когда общество накачивается русофобскими идеями.

С другой, США нужно максимально расшатать Россию, лишить ее стабильности. Подрывная работа со стороны ЕС уже налажена. Теперь цель Вашингтона – зайти с восточной стороны, от Японии.

Токио же со времен ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки выступает послушной марионеткой Вашингтона, а чтобы и дальше не отбивался от рук, есть морковка – Курильские острова.