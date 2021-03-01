Новая стратегия Японии по Курилам: сменить власть в России ради островов

Новая стратегия Японии по Курилам: сменить власть в России ради островов
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Токио реализует планы Вашингтона по дестабилизации РФ

В Японии, наконец, осознали бесперспективность переговоров по поводу принадлежности Курильских островов. Однако акценты расставили, далекие от действительности. В местных СМИ активно продвигается мысль, что острова Токио отказывается возвращать лично президент РФ Владимир Путин. Стоит его сместить, как "северные территории" сразу станут японскими.  

Собственно, эту идею жителям Страны восходящего солнца подсказали в США. Даже впервые новая стратегия по возвращению Курил была опубликована в англоязычном издании. Она проста: раз Путин не отдает территории и даже указал это в поправках к Конституции РФ, нужно на его место посадить оппозиционера, который отдаст. Например, Алексея Навального. Поэтому акции в пользу блогера нужно поддержать, от западных стран добиваться того же. А потом в качестве благодарности потребовать острова.

Но на поверку эта стратегия не выдерживает критики. Статья в Конституции-2020 о неотчуждаемости территорий не стала новацией, а лишь закрепила то, о чем наши политики и дипломаты долго и упорно твердили японцам. Переговоры последних лет велись исключительно по поводу мирного договора между Москвой и Токио и совместного освоения Курильских островов.

Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com

Шанс владеть Курилами у Японии был, но она его упустила. Речь даже не о Второй мировой войне, где Токио выступил на стороне гитлеровского Берлина и проиграл. Речь о декларации 1956 г., итогом которой мог стать мирный договор между СССР и Японией и передача островов Хабомаи и Шикотан.

"Все "перебил" Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией 1960 года, согласно которому Штаты могут размещать свои базы в любом уголке Страны Восходящего Солнца",

– отмечает политолог Алексей Мухин. Причем в дальнейшем американцы, крайне заинтересованные в том, чтобы между Россией и Японией не было даже подобия благоприятных экономических и политических отношений, не раз умело манипулировали вопросом "северных территорий".

"В те моменты, которые могли бы стать поворотными в дипломатических ходах с обеих сторон, странным образом в Японии возникает сильное деструктивное настроение (в виде насильственного возвращения пресловутых островов и иных безумных идей), регулярно приводящее к срыву каких бы то ни было договоренностей", – указывает Мухин в статье для "Аргументы недели".

Вашингтон тут преследует двойной интерес. С одной стороны, ослабляет экономические связи Москвы и Токио. Ведь Япония – мощная промышленная страна, однако собственных ресурсов у нее нет. Их в избытке у России, но о каких выгодных условиях можно говорить, когда общество накачивается русофобскими идеями.

С другой, США нужно максимально расшатать Россию, лишить ее стабильности. Подрывная работа со стороны ЕС уже налажена. Теперь цель Вашингтона – зайти с восточной стороны, от Японии.

Токио же со времен ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки выступает послушной марионеткой Вашингтона, а чтобы и дальше не отбивался от рук, есть морковка – Курильские острова.

Николай ВИКТОРОВ

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гость
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156640 да ты еще и вжопудаватель? Уйди мерзость анальная с ресурса! :-))
Гость156640
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гость
156640 навальножопализ, пшел на хъй отсель
если вас обкидывают <цензура>, значит вы заставили кого то обосраться
гость
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156640 навальножопализ, пшел на хъй отсель
Гость156640
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Путин когда то обещал, что пенсионный возраст не подымит и конституцию менять не будит, так что с Курилами не понятно. После очередного переизбрания, он же хозяин своего слова...
гость
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Узкоглазые еще тупее какелов как выяснилось, не станет Путина придет такой Путин 2 что японский остров войдет в состав России, добровольно!
Александр Кото
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После драки кулаками не машут! Курилы - российские и точка! Это в голову Хрущёва могла прийти мысль подписать мирный договор с Японией и передачей двух российских островов.Такая же глупая идея, как и отдать Крым Украине. Слава богу, что не подписали! А японцев трудно понять: американцы сбросили на их города атомные бомбы, многие японцы погибли, а другие медленно умирали от лучевой болезни, а японские правители разрешают США размещать военные базы на своей территории. Сколько бы японцы не кричали о своём суверенитете - их словам грош цена при такой зависимости от американцев.
Мыкола Голожопоротько
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Гость152718
все правильно. гнать этих воров.
а кое кого в Гаагу и ...
Хуаагу эту можешь свернуть в трубочку и засунуть себе в пятую точку! А вот Нюрнберг для укробандеров и рослиберастов будет точно!За Одессу и Донбасс по полной ответите твари! А япошки зубы обломают! мечтают повторить Цусиму? а судьбу квантунской армии не боятся повторить? Или Хиросиму в русском исполнении на всей Японии?
Гость152718
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все правильно. гнать этих воров.
а кое кого в Гаагу и ...
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