В ЕС договорились о санкциях против России из-за Навального

Кто попал в черный список, станет известно очень скоро

В Евросоюзе договорились ввести санкции против России. На этот раз – за Алексея Навального.

К такому решению пришли постпреды стран ЕС. Информацию об этом РИА "Новости" получило от своего источника в объединении.

Процедура начата. Она затронет граждан РФ, которые, по мнению европейцев, причастны к аресту блогера-оппозиционера.

Имена и фамилии тех, кто внесен в черный список, пока не известны. Их назовут в ближайшие дни.

Неделю назад главы МИД стран Евросоюза согласовали антироссийские санкции. В ЕС собирались наказать за нарушение прав человека всех причастных к  "аресту, приговору и преследованию" Навального.

Полина ДОРОЖКИНА

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