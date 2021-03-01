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В Евросоюзе договорились ввести санкции против России. На этот раз – за Алексея Навального.
К такому решению пришли постпреды стран ЕС. Информацию об этом РИА "Новости" получило от своего источника в объединении.
Процедура начата. Она затронет граждан РФ, которые, по мнению европейцев, причастны к аресту блогера-оппозиционера.
Имена и фамилии тех, кто внесен в черный список, пока не известны. Их назовут в ближайшие дни.
Неделю назад главы МИД стран Евросоюза согласовали антироссийские санкции. В ЕС собирались наказать за нарушение прав человека всех причастных к "аресту, приговору и преследованию" Навального.
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