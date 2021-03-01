В Кремле согласились со словами Байдена по Крыму

В Кремле согласились со словами Байдена по Крыму
Джо Байден. Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
В 2014 году на полуострове произошли события, отвечающие нормам международного права

Президент США Джо Байден, отказавшись признать аннексию Крыма, совершенно прав. Потому что "аннексии" не было. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 1 марта.

Комментируя высказывание главы Белого дома о непризнании захвата Крыма Россией, Песков напомнил, что, действительно, в 2014 г. имели место совершенно другие юридические процедуры – абсолютно законные, в рамках международного права.

"Никакой аннексии не было, и не надо ее признавать. Надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава Богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации",

приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Ранее Байден заявил о намерении США привлечь Россию к ответственности за незаконные действия на территории Украины. при этом отказ Москвы от "агрессии" в отношении Киева в Вашингтоне назвали условием для отмены антироссийских санкций. 

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Саша идет в жопъ со своими санкциями, бидон дурачок видимо, в школе не учился, как все поняли. Нашим проще.
Гость156084
Пожаловаться Ответить
г-н Байден молодец, дипломатично и тонко так так высказался о несогласии с аннексией Крыма. Интересно, поймут ли суть сказанного в стане #вечновсемнедовольной ?
Гость1
Пожаловаться Ответить
Песков - молодец! А Байдену - спасибо за непризнание аннексии.
1
новости партнеров

В Швеции раскрыли "замысел" России и Китая раздробить ЕС

Москва и Пекин неспроста расширили военные контакты, объявили в Стокгольме

"Есть с чем нападать на Крым": болгары едко высмеяли украинский электроброневик

Новую военную технику продемонстрируют на выставке оружия в ОАЭ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей