В Кремле согласились со словами Байдена по Крыму

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Президент США Джо Байден, отказавшись признать аннексию Крыма, совершенно прав. Потому что "аннексии" не было. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 1 марта.
Комментируя высказывание главы Белого дома о непризнании захвата Крыма Россией, Песков напомнил, что, действительно, в 2014 г. имели место совершенно другие юридические процедуры – абсолютно законные, в рамках международного права.
"Никакой аннексии не было, и не надо ее признавать. Надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава Богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации",
– приводит РИА "Новости" слова Пескова.
Ранее Байден заявил о намерении США привлечь Россию к ответственности за незаконные действия на территории Украины. при этом отказ Москвы от "агрессии" в отношении Киева в Вашингтоне назвали условием для отмены антироссийских санкций.
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