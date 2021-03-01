В Кремле согласились со словами Байдена по Крыму

В 2014 году на полуострове произошли события, отвечающие нормам международного права

Президент США Джо Байден, отказавшись признать аннексию Крыма, совершенно прав. Потому что "аннексии" не было. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 1 марта.

Комментируя высказывание главы Белого дома о непризнании захвата Крыма Россией, Песков напомнил, что, действительно, в 2014 г. имели место совершенно другие юридические процедуры – абсолютно законные, в рамках международного права.

"Никакой аннексии не было, и не надо ее признавать. Надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава Богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации",

– приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Ранее Байден заявил о намерении США привлечь Россию к ответственности за незаконные действия на территории Украины. при этом отказ Москвы от "агрессии" в отношении Киева в Вашингтоне назвали условием для отмены антироссийских санкций.