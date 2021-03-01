Протестующие скандировали "Армения без Никола"

В Ереване оппозиция ворвалась в здание префектуры Центрального района Еревана.

Вторжение протестующие объяснили тем, чтобы в префектуре якобы привлекают людей выходить на митинг Пашиняна, который должен состояться вечером. В ответ на это оппозиционеры призвали сотрудников не ходить на него.

Противники действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошлись по коридорам префектуры, выкрикивая "Армения без Никола", "Нация, армия, победа". Акция закончилась спустя несколько минут, пишет РИА "Новости".

Напомним, что ранее протестующие ворвались в здание правительства Армении, в котором расположено несколько министерств. Проскандировав лозунги, требующие отставки Пашиняна, протестующие покинули здание.