Противники Пашиняна ворвались в центральный район Еревана

Протестующие скандировали "Армения без Никола"

В Ереване оппозиция ворвалась в здание префектуры Центрального района Еревана. 

Вторжение протестующие объяснили тем, чтобы в префектуре якобы привлекают людей выходить на митинг Пашиняна, который должен состояться вечером. В ответ на это оппозиционеры призвали сотрудников не ходить на него. 

Противники действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошлись по коридорам префектуры, выкрикивая "Армения без Никола", "Нация, армия, победа". Акция закончилась спустя несколько минут, пишет РИА "Новости".

Напомним, что ранее протестующие ворвались в здание правительства Армении, в котором расположено несколько министерств. Проскандировав лозунги, требующие отставки Пашиняна, протестующие покинули здание. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

В Швеции раскрыли "замысел" России и Китая раздробить ЕС

Москва и Пекин неспроста расширили военные контакты, объявили в Стокгольме

"Есть с чем нападать на Крым": болгары едко высмеяли украинский электроброневик

Новую военную технику продемонстрируют на выставке оружия в ОАЭ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей