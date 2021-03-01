Белый дом приблизил конец США – сенатор

Расовые разногласия разрывают страну, пока хозяева Белого дома тешат самолюбие за рубежом

Соединенные Штаты Америки уничтожит социальный кризис, который проявился на рубеже веков и с тех пор идет по нарастающей. Своим мнением на этот счет поделился член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, правящие круги США делают сейчас ставку на иммиграцию. Об опасности этой тенденции республиканец-консерватор Пэт Бьюкенен предупреждал еще в начале 2000-х годов. Но демократы не вняли его словам. В итоге социальные противоречия могут разорвать США на части.

"Администрация Байдена, готовая максимально упростить процедуру предоставления гражданства США для 11 млн мигрантов, внесет весомый вклад в уже идущий процесс самоуничтожения Америки",

– написал Пушков в телеграм-канале, пояснив, что такими темпами к 2040 г. "белые" американцы могут стать уже меньшинством в США.

Он рекомендовал Вашингтону уделять больше внимания внутренним проблемам, а не бить санкциями и ракетами по другим странам: такие действия не остановят разлад в США, уверен сенатор.

«Работа дома жизненно важна для нашего международного авторитета»,- признал помощник Байдена по нацбезопасности Салливан, имея ввиду острый разлад внутри самих США. Вот пусть бы и занялись внутренними разногласиями. Санкциями и ракетными ударами авторитет в мире не восстановить. https://t.co/DhGW0hFMu5 — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 1, 2021

В 2020 г. в США началось активное протестное движение против дискриминации нацменьшинств. Расовую карту активно использовали соперники на выборах президента Джо Байден и Дональд Трамп.

В конце февраля 2021 г. ВВС США по приказу Байдена нанесли авиаудар по объектам в Сирии. Аналогично вел себя и Трамп – он тоже приказал бомбить Сирию вскоре после утверждения на посту президента.