Белый дом приблизил конец США – сенатор

Белый дом приблизил конец США – сенатор
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Расовые разногласия разрывают страну, пока хозяева Белого дома тешат самолюбие за рубежом

Соединенные Штаты Америки уничтожит социальный кризис, который проявился на рубеже веков и с тех пор идет по нарастающей. Своим мнением на этот счет поделился член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, правящие круги США делают сейчас ставку на иммиграцию. Об опасности этой тенденции республиканец-консерватор Пэт Бьюкенен предупреждал еще в начале 2000-х годов. Но демократы не вняли его словам. В итоге социальные противоречия могут разорвать США на части.

"Администрация Байдена, готовая максимально упростить процедуру предоставления гражданства США для 11 млн мигрантов, внесет весомый вклад в уже идущий процесс самоуничтожения Америки",

написал Пушков в телеграм-канале, пояснив, что такими темпами к 2040 г. "белые" американцы могут стать уже меньшинством в США.

Он рекомендовал Вашингтону уделять больше внимания внутренним проблемам, а не бить санкциями и ракетами по другим странам: такие действия не остановят разлад в США, уверен сенатор.

В 2020 г. в США началось активное протестное движение против дискриминации нацменьшинств. Расовую карту активно использовали соперники на выборах президента Джо Байден и Дональд Трамп.

В конце февраля 2021 г. ВВС США по приказу Байдена нанесли авиаудар по объектам в Сирии. Аналогично вел себя и Трамп – он тоже приказал бомбить Сирию вскоре после утверждения на посту президента.

Фоторепортаж
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Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС
Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость152718
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крым наш
ваш доллар зовётся гривьна и ничего не стоит!
Украинская гривна куда стабильнее и прочнее чем ваш долбаный рубель
крым наш
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Гость152718
вата, вы тупые ? если нам будет плохо, то вам будет хуже ровно в 75 раз !
или сколько там щас у вас наш доллар стоит
ваш доллар зовётся гривьна и ничего не стоит!
Гость152718
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гость
152718 пендос тебя вчера в Мытищах в жоъу гопники долбили. Взвод целый. Судя по твоему голосу тебя долбят и сейчас. Пошел на хъй урод очковый.
скоро. очень скоро прийдет конец вашей раше.
это печально, но ее нет в будущем.
она перестанет существовать
гость
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152718 пендос тебя вчера в Мытищах в жоъу гопники долбили. Взвод целый. Судя по твоему голосу тебя долбят и сейчас. Пошел на хъй урод очковый.
гость
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155894 а я о чём, помочь надо! отправить туда гастеров таджей и бандеру с цыганами, пизъа им всем придёт за полгода, коль хотят этого.
Гость152718
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вата, вы тупые ? если нам будет плохо, то вам будет хуже ровно в 75 раз !
или сколько там щас у вас наш доллар стоит
Гость152718
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Господи, опять этот уродливый наркоман из госдурки.
вот посмотрите на Байдена - хоть и старый но симпатичный, положительный человек.
и посмотрите на российских политиков - что путин, что лавров, что машка-алкашка, ну такой лютый <цензура>..ц ...
Гость155894
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Не надо им помогать! Байден с деРЬмократами откроют страну для неограниченной иммиграции всякого малограмотного отребья и это ускорит крах США! Этот крах исторически предрешён! Все государства с манией имперских амбиций были обречены на разваливал!
гость
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Это же просто прекрасно, может им помочь чем ни будь в этом плане с целью ускорения процесса?
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