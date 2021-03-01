Нардепу теперь грозит уголовная ответственность

Карту Украины без Крыма представил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Вообще, целью нардепа было показать, на каком языке говорят жители Украины, которых теперь под страхом штрафов, увольнений и других карательных мер заставляют говорить исключительно на мове. Карту распространения языков составил Национального лингвистического университета в Киеве.

По этим данным, на украинском языке общаются только в западных районах страны. Жители же большей части Украины предпочитают русский язык или говорят на суржике – смеси двух языков.

Впрочем, негодование некоторых украинцев вызвало не лингвистическое исследование, а тот факт, что Крымского полуострова на карте вообще не оказалось.

Бывший нардеп Сергей Лещенко пригрозил Рабиновичу уголовным наказанием за такую публикацию в соцсети.

Подписчики призвали сотрудников СНБО, которая недавно ввела санкции против члена ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены и ряда других украинцев, "присмотреться" и к Рабиновичу.

Один из читателей назвал публикацию "гнусным варевом кремлевской пропагандистской кухни".

Впрочем, большинство подписчиков на отсутствие Крыма не обратили внимания, осознавая, что к Украине полуостров давно отношения не имеет. Они с большим интересом отнеслись к исследованию лингвистов, причем зачастую с ним не соглашаясь.

"В Закарпатье есть районы, где на украинском и два слова связать не смогут",

– отметили в комментариях.

Ранее украинцам, занятым с сфере услуг, объяснили, что делать, если собеседник русскоязычный.