В Республике отметили, как молчали журналисты и политологи Незалежной о состоянии полуострова во времена, когда он был под юрисдикцией Киева

Российские телеканалы должны перестать приглашать в эфиры своих ток-шоу политологов и экспертов с Украины, поскольку они откровенно лгут. С таким призывом выступил глава Крыма Сергей Аксенов в программе "Время покажет" на Первом канале.

"Зачем мы приглашаем персонажей, которые нам врут, рассказывают свои нелепые истории, не спрашивая нас? Торгуются за нас, как будто они здесь, в Крыму, проживают? Или во времена, когда Крым был оккупирован Украиной, как будто выступали за права русскоязычных граждан и русских на Украине", – сказал Аксенов.

По его словам, когда полуостров был под юрисдикцией Киева, все эти эксперты "сидели молча", никто даже рот не открывал, а крымчане были для Незалежной "людьми второго сорта".

Власти соборной, отметил лидер Республики, все делали для того, чтобы оторвать Крым от России, а также поддерживали в регионе межнациональную напряженность.

Кроме того, в эфирах украинских телеканалов нет возможности донести информацию о реальной жизни на полуострове и представить альтернативную точку зрения. Никого из российских экспертов на ТВ соседней страны или в США не увидеть, добавил Аксенов.

Он полагает, что лучше не звать на передачи людей, которые делят все на черное и белое. В эфирах отечественных телеканалов есть что обсуждать, а проблемы в России нужно решить без "компетентных" мнений, которые "ничего не стоят", подытожил глава Крыма.

Добавим, в этот момент среди иностранных экспертов программы присутствовала украинская журналист Янина Соколовская, которая регулярно и последовательно говорит об "аннексии" полуострова и "захвате" его ВС РФ, а также о войне в Донбассе между Украиной и нашей страной.

Темой же сегодняшнего выпуска была недавняя речь президента Незалежной Владимира Зеленского о "вырванном сердце" соборной, т.е. Крымском полуострове и новой любимой мантре Вашингтона о непризнании российского Крыма.

