Саркози приговорили к трем годам тюрьмы

Саркози приговорили к трем годам тюрьмы
Николя Саркози. Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Экс-главе Франции не придется отсиживать весь срок

Парижский суд признал Николя Саркози виновным в коррупции. Ему вынесли приговор в виде трех лет тюрьмы. Однако два из них – условно, лишь один год экс-лидеру французов нужно будет провести в заключении.

Об этом пишет телеканал BFM. Бывший президент Франции стал первым экс-главой республики, который получил реальный срок. 

Таким образом, суд признал Саркози виновным в коррупции, а также торговле влиянием. Прокуратура Франции предполагала, что экс-президент пообещал сотруднику кассационного суда Жильберу Азиберу помочь получить должность в Монако. Проделать это планировалось через адвоката политика Тьерри Эрзога. В обмен Саркози хотел получить данные о расследовании нелегального финансирования его президентской кампании со стороны Лилиан Бетанкур, наследницы основателя косметической компании L`oreal. В качестве улик были телефонные разговоры адвоката и экс-президента, которые ни разу не называли друг друга настоящими именами. Однако экспертиза подтвердила, что на записи говорили именно они. 

Саркози обвинения в свой адрес отрицал. Он моет отбыть срок дома с электронным браслетом. 

События, вокруг которых возникло дело, происходили уже после того, как политик покинул пост президента Франции, в 2014 году. Возглавлял республику он с 2007 по 2012 год. Эрзог и Азибер получили аналогичные приговоры – два года условно и один реальный. 

Тем временем во Франции продолжается расследование и второго дела по отношению к политику. В рамках него следователи подозревают, что другую президентскую кампанию Саркози мог нелегально финансировать экс-лидер Ливии Муаммар Каддафи. Как пишет РБК, Саркози считает, что судьи просто мстят ему за то, что во время своей работы президентом он пытался ограничить их полномочия. 

Полина ИВАНОВА

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Гость152718
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хорошо бы конечно и путина приговорить за разрушение страны, но то накозание что он заслуживает срока не предусматривает
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