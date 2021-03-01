Тихановская объяснила отказ считать Крым российским

Тихановская объяснила отказ считать Крым российским
Светлана Тихановская. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Беглая домохозяйка сменила риторику из-за протестов, в которых уже "не до дипломатии"

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская объяснила свою прежнюю осторожность в формулировках о принадлежности Крыма. По словам политика, ранее она вынужденно соблюдала ряд дипломатических норм, однако теперь пришло время называть вещи своими именами. Теперь она открыто может говорить, что считает Крым частью Украины. 

По мнению издания "Новое Время", лидер белорусской оппозиции старалась не выражать четкой позиции по крымскому вопросу. Однако после протестов в Белоруссии Тихановская осознала, что теперь "не до дипломатии", и пришло время для открытых заявлений.

Так, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призывал Тихановскую к "четкому ответу" по Крыму, заявляя, что подобная тактика сыграет в итоге против нее самой.

Оппозиционерка заявила, отвечая на вопрос, что ранее пыталась придерживаться "дипломатических ответов". Однако в последнее время она ассоциирует белорусские события с украинским майданом. Вся власть в республике, считает Тихановская, принадлежит одному человеку, который держится лишь за счет насилия.

"Ответы настолько очевидны, что пришло время говорить на самом деле то, что мы думаем", – считает белорусский оппозиционер.

Также Тихановская призналась в интервью "Новому времени", что считает жителей Незалежной "очень смелыми людьми", которые дошли до определенной точки невозврата, заслужив право на совершенное.

По словам политика, у каждого народа есть право на выражение мнения мирным способом, несмотря на то, что "никто жертв не желает".

Ранее Тихановская предрекла Лукашенко отставку уже весной 2021 года.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

052-й
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Баба - дура, не потому, что дура, а потому, что - баба. Она всё правильно сказала, иначе, денег не дадут. Кто за девушку платит, тот её и танцует...
гость
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Ты дура скажи прямо, что ты бандера поганая, и закроем вопрос.
Гость149494
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А кого интересует мнение это кухарки? ЕЕ место у плиты и со шваброй в руках. В остальном она никого не интересует.
Гость151764
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Опять эта дура президента из себя строит. "Политическая проститутка" , как говорил Владимир Ильич... Лучше не скажешь!
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