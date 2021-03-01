Наследник главы РБ начнет трудиться на новом месте

Как и ожидалось, Александр Лукашенко уволил своего сына Виктора с должности помощника президента по национальной безопасности. Указ глава Белоруссии подписал еще 26 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Причиной этому стало то, что Виктор Лукашенко получил должность президента Национального олимпийского комитета. Сам Батька счел, что надеется на положительные перемены в связи с этим назначением, ведь долгие годы комитет возглавлял именно он.

Вместе с этим Виктор Лукашенко получил от отца звание генерал-майора запаса. Сам президент РБ – подполковник.