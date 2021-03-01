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Как и ожидалось, Александр Лукашенко уволил своего сына Виктора с должности помощника президента по национальной безопасности. Указ глава Белоруссии подписал еще 26 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
Причиной этому стало то, что Виктор Лукашенко получил должность президента Национального олимпийского комитета. Сам Батька счел, что надеется на положительные перемены в связи с этим назначением, ведь долгие годы комитет возглавлял именно он.
Вместе с этим Виктор Лукашенко получил от отца звание генерал-майора запаса. Сам президент РБ – подполковник.
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