Лукашенко уволил сына с высокого поста

Наследник главы РБ начнет трудиться на новом месте

Как и ожидалось, Александр Лукашенко уволил своего сына Виктора с должности помощника президента по национальной безопасности. Указ глава Белоруссии подписал еще 26 февраля. 

Об этом сообщает пресс-служба президента республики. 

Причиной этому стало то, что Виктор Лукашенко получил должность президента Национального олимпийского комитета. Сам Батька счел, что надеется на положительные перемены в связи с этим назначением, ведь долгие годы комитет возглавлял именно он. 

Вместе с этим Виктор Лукашенко получил от отца звание генерал-майора запаса. Сам президент РБ – подполковник. 

Полина ИВАНОВА

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