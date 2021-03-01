Представитель ОПЗЖ нашел способ защитить свое право говорить на русском

На Украине носители русского языка продолжают находить способы, чтобы безболезненно уходить от исполнения языкового закона, обязывающего представителям органов власти говорить исключительно на мове. Очередной троллинг данной дискриминации сотворил депутате от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Геннадий Гуфман на заседании Днепропетровского областного совета.

Избранник народа поступил очень просто – перешел с украинского на... "восточно-украинский", оригинально переименовав русский язык, чем вызвал бурный смех и аплодисменты в сессионном зале. Необходимо заметить, что периодически, пока парламентарий говорил, раздавались и недовольные голоса.

"Если можно, я буквально пару слов на восточно-украинском", – сказал пан Гуфман.

Далее он обратил внимание на то, чем, собственно, занимаются избранники народа.

"Я рассматривал заседание сессии облсовета как место, где решаются действительно хозяйственные вопросы и проблемы, которые беспокоят жителей нашей области. А политические заявления можно делать в коридорах под камеры", – подчеркнул оппозиционер.

Ранее сегодня другой его однопартиец возбудил ура-патриотов Незалежной, разместив на "Фейсбуке" карту соборной без Крыма и с обозначением неподконтрольных киевскому режиму территорий Донбасса как ДНР и ЛНР. Нарушителем спокойствия оказался депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Данной картой, составленной столичным Национальным лингвистическим университетом, он продемонстрировал, на каком языке в реальности говорят жители Украины в той или иной местности.

Заметим, Днепротеровщина, особенно крупные города области, предпочитает именно русский язык.

