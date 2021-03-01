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Власти Армении совершили серьезные промахи за последние три года. Соответствующее заявление сделал сегодня, 1 марта, премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая перед сторонниками на митинге.
По словам главы правительства Армении, в целом власти допустили довольно много ошибок "за 30 лет независимости", в том числе и после недавней "революции".
Премьер признался, что ответственность за совершенное лежит "лично на нем", в связи с чем обратился к своим сторонникам с просьбой о прощении – как к гражданам Армении, так и проживающим на территории Карабаха, передает телеграм-канал РБК.
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