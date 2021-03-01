МИД посоветовал Совету Европы не испытывать терпение России

МИД посоветовал Совету Европы не испытывать терпение России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Парламентская ассамблея накопила чрезмерное количество "критической массы" для действий против Москвы

Россия готова к работе в Совете Европы, основываясь на уставе этого органа. Однако терпение Москвы в постоянных испытаниях на прочность имеет свои границы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в ходе выступления в Совфеде.

По словам представителя внешнеполитического ведомства в РФ, постоянные проверки Совета Европы чреваты потерей терпения у российской стороны. А попытки трансформировать организацию в придаточную часть ЕС в качестве "правочеловеческого" инструмента, выполняющего отработку периферии, могут повлечь за собой непредсказуемые последствия.

Дипломат отметил, что во время вступления в Совет Европы, произошедшего 25 лет назад, российская сторона взяла на себя ряд обязательств. Как минимум большая часть из них была выполнена.

Тем не менее, считает заместитель главы ведомства, ПАСЕ продолжает делать громкие заявления, выступая с докладами, оказывающимися за рамками первоначального мониторинга.

Российский госслужащий обратил внимание на то, что Парламентская ассамблея уже накопила достаточно критической массы в рамках подготовки процедур против РФ. Причем европейская сторона делает это так, чтобы изначально свести на нет возможность сотрудничества с подобной процедурой, считает Грушко.

Дипломат также напомнил, что напряженность в отношениях с РФ увеличивается на многих платформах – Запад не обошел стороной и Совет Европы, который превратил в инструмент для реализации своих политических интересов.

Тем не менее, считает Грушко, Совет Европы все еще имеет шанс на достойное будущее в случае сохранения своей самостоятельности. Без РФ организация лишится сути своего дальнейшего функционирования, пишет "Российская газета".

Ранее Лавров раскритиковал Совет Европы за бездействие при дискриминации русскоязычного населения на Украине и Прибалтике.

Егор МАЛКОВ

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Гость152718
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МИД РФ серьезно озабочен !
Мария, расчертите как нам по паре дорожек кстати...
Гость154202
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100500 китайское предупреждение., садомазохисты xъевы,
крым наш
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ТАК ВЫЙДЕТЕ ОТТУДА!!!!!!!!ДБЛ БЛД!!!!
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