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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах провести референдум по поправкам в Конституцию с тем, чтобы Республика вернулась к полупрезидентской форме правления. Об этом глава кабмина сообщил в ходе сегодняшнего митинга его сторонников в Ереване.
"Этот процесс мы должны провести в тесном сотрудничестве с парламентом, правительством, президентом и гражданским обществом", – цитирует телеграм-канал "Sputnik Армения" Пашиняна.
Плебисцит должен состояться уже в октябре нынешнего года.
Кроме того, премьер заявил, что действующие власти готовы к досрочным выборам, если парламентская оппозиция подпишет меморандум.
Напомним, в 2018 г. третий президент Армении Серж Саргсян также с помощью референдума сменил форму правления в Республике на парламентскую.
Сейчас страна после проигранного сражения Еревана азербайджанской армии за Нагорный Карабах переживает политический кризис. Оппозиция требует отставки Пашиняна, а премьер – главу Генштаба.
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