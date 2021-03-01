Плебисцит может состояться уже в октябре текущего года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах провести референдум по поправкам в Конституцию с тем, чтобы Республика вернулась к полупрезидентской форме правления. Об этом глава кабмина сообщил в ходе сегодняшнего митинга его сторонников в Ереване.



"Этот процесс мы должны провести в тесном сотрудничестве с парламентом, правительством, президентом и гражданским обществом", – цитирует телеграм-канал "Sputnik Армения" Пашиняна.

Плебисцит должен состояться уже в октябре нынешнего года.

Кроме того, премьер заявил, что действующие власти готовы к досрочным выборам, если парламентская оппозиция подпишет меморандум.



Напомним, в 2018 г. третий президент Армении Серж Саргсян также с помощью референдума сменил форму правления в Республике на парламентскую.

Сейчас страна после проигранного сражения Еревана азербайджанской армии за Нагорный Карабах переживает политический кризис. Оппозиция требует отставки Пашиняна, а премьер – главу Генштаба.

