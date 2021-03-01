"Единую Россию" ожидает масштабное обновление партийного списка

"Единую Россию" ожидает масштабное обновление партийного списка
Фото: vk.com/er_ru
Фракции спрогнозировали изменение 50% состава

Список состава фракции "Единая Россия" на выборы в Государственную думу может претерпеть кардинальные изменения. Соответствующее заявление сделал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

По словам депутата, по итогам внутрипартийных выборов фракция может столкнуться с весьма серьезным изменением своего состава. За счет проведения праймериз "Единая Россия", вполне вероятно, сменит половину фракционеров.

"Я думаю, что мы за счет этого серьезно обновимся – качественно и количественно. По округам с высокой долей вероятности победит тот, кто сейчас является депутатом, потому что у него есть своя сетка, а по спискам, думаю, обновление будет около 50 процентов", – приводит заявление Турчака РИА "Новости".

Согласно приведенным данным, голосование внутри партии должно проводиться на открытой основе – фактически это означает то, что принять участие может не только член партии, а любой желающий, кто проживает в пределах своего округа.

Основная часть российских субъектов проведет электронное голосование. Внутрипартийные выборы пройдут в конце мая, сами выборы в Госдуму – 19 сентября.

Егор МАЛКОВ

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