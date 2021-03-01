Вашингтон готовит санкции против Москвы за "подлые действия"

Вашингтон готовит санкции против Москвы за "подлые действия"
Алексей Навальный. Фото: Андрей Любимов/АГН Москва
Рестрикции связаны с "отравлением" Навального и коснутся как физических, так и юридических лиц

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России из-за ситуации с осужденным за махинации по делу "Ив Роше" Алексеем Навальным на этой неделе. Об этом сегодня сообщает CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По словам собеседников издания, введение рестрикций произойдет по согласованию с Евросоюзом. Меры и точные сроки будут уточнены официальными лицами США и ЕС в ближайшие дни.

Отмечается, что очередной пакет ограничений в отношении Москвы станет первой дубиной, которую занесет администрация Байдена против РФ. Эти санкции зададут тон антироссийской политики демократа в будущем.

Они ознаменуют явное уклонение от подхода администрации Трампа, которая отказалась вводить рестрикции за якобы отравление Навального и избегала прямой конфронтации с Россией из-за ее "подлых действий", говорится в сообщении.

Администрация Байдена стремится послать "сильный сигнал", который должен напомнить о необходимости соблюдения прав человека.

По данным одного из источников, Вашингтон готовит один санкционный пакет против России за целый набор якобы ее нападений – "на американскую демократию и граждан, включая взлом SolarWinds и объявление награды за ликвидацию солдат Пентагона в Афганистане".

Телеканал напоминает, что США не вводили никаких санкций в отношении РФ из-за "отравления" Навального, но ЕС объявил о них в прошлом году. Ожидается, что в данном вопросе Вашингтон "догонит" Брюссель. По словам одного из источников, рестрикции коснутся как физических, так и юридических лиц.

Москва отрицает какую-либо свою причастность к вышеизложенным "подлым действиям". А о том, что американцы намерены ввести новые антироссийские санкции, заокеанские деятели говорят регулярно, как мантру. На днях об этом вещала представитель Белого дома Джен Псаки, правда, не поминала Навального.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость152718
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Гость149407
Вот сам-то вроде как дурак-дураком, а по части Эльбрусов мысль правильная. Так и сделаем
и не забудьте от авто отказаться. телега и лошадь ваше всё !
россия вперед вперед вперёд !!!!
Гость149407
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Гость152718
а еще отказаться от туалетной бумаги и вернуться к газетам и лопухам !
это полезно для здоровья !
так же отказаться от пиндосских лекарств и полностью перейти на кору дуба и боярышник !
И от туалетной бумаги можно отказаться, у нас же ты есть!
Гость149407
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Гость152718
да путин что то медлит с ассиметричным ответом.
запретить вообще все американское на территории РФ !!!
все айфоны, макбуки и прочую ерунду которая собирает персональные данные духовно-богатых россиян !
выкинуть все компьютеры американские к чертовой матери и поставить родные Эльбрусы !
Вот сам-то вроде как дурак-дураком, а по части Эльбрусов мысль правильная. Так и сделаем
Гость152718
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крым наш
хорошо бы
а еще отказаться от туалетной бумаги и вернуться к газетам и лопухам !
это полезно для здоровья !
так же отказаться от пиндосских лекарств и полностью перейти на кору дуба и боярышник !
крым наш
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Гость152718
да путин что то медлит с ассиметричным ответом.
запретить вообще все американское на территории РФ !!!
все айфоны, макбуки и прочую ерунду которая собирает персональные данные духовно-богатых россиян !
выкинуть все компьютеры американские к чертовой матери и поставить родные Эльбрусы !
хорошо бы
крым наш
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Гость152718
а почему "отравление" в ковычках ?
навальный наверное сам селедку с молоком перебрал да ?
точно!
Гость154865
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А что же, как говорил Жеглов: «талоны на усиленное питание?»
Гость152718
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Мыкола голожопоротько
а на фига им привязывать эти свои санкции к имени этого придурка? Надо вводить санкции за например направление ветра- подуло с Востока - санкции за вмешательство во внутренние дела ЕС
да путин что то медлит с ассиметричным ответом.
запретить вообще все американское на территории РФ !!!
все айфоны, макбуки и прочую ерунду которая собирает персональные данные духовно-богатых россиян !
выкинуть все компьютеры американские к чертовой матери и поставить родные Эльбрусы !
Мыкола голожопоротько
Пожаловаться Ответить
а на фига им привязывать эти свои санкции к имени этого придурка? Надо вводить санкции за например направление ветра- подуло с Востока - санкции за вмешательство во внутренние дела ЕС
Гость152718
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еще нужно запретить американским сенаторам отдых в Крыму.
выгнать детей конгрессменов из Нижне-Тагильского университета
с военных спутников ВКС России отключить все Лада-Веста и Лада-Калина на территории США !!!
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