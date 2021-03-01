Рестрикции связаны с "отравлением" Навального и коснутся как физических, так и юридических лиц

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России из-за ситуации с осужденным за махинации по делу "Ив Роше" Алексеем Навальным на этой неделе. Об этом сегодня сообщает CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По словам собеседников издания, введение рестрикций произойдет по согласованию с Евросоюзом. Меры и точные сроки будут уточнены официальными лицами США и ЕС в ближайшие дни.

Отмечается, что очередной пакет ограничений в отношении Москвы станет первой дубиной, которую занесет администрация Байдена против РФ. Эти санкции зададут тон антироссийской политики демократа в будущем.

Они ознаменуют явное уклонение от подхода администрации Трампа, которая отказалась вводить рестрикции за якобы отравление Навального и избегала прямой конфронтации с Россией из-за ее "подлых действий", говорится в сообщении.

Администрация Байдена стремится послать "сильный сигнал", который должен напомнить о необходимости соблюдения прав человека.

По данным одного из источников, Вашингтон готовит один санкционный пакет против России за целый набор якобы ее нападений – "на американскую демократию и граждан, включая взлом SolarWinds и объявление награды за ликвидацию солдат Пентагона в Афганистане".

Телеканал напоминает, что США не вводили никаких санкций в отношении РФ из-за "отравления" Навального, но ЕС объявил о них в прошлом году. Ожидается, что в данном вопросе Вашингтон "догонит" Брюссель. По словам одного из источников, рестрикции коснутся как физических, так и юридических лиц.

Москва отрицает какую-либо свою причастность к вышеизложенным "подлым действиям". А о том, что американцы намерены ввести новые антироссийские санкции, заокеанские деятели говорят регулярно, как мантру. На днях об этом вещала представитель Белого дома Джен Псаки, правда, не поминала Навального.

