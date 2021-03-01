Белый дом выразил готовность к "сотрудничеству" с Киевом

Вашингтон выделит для Украины 125 млн долларов в качестве "помощи в области безопасности". Соответствующее заявление сделал сегодня, 1 марта, официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По словам американского чиновника, транш будет направлен Киеву на военное оружие, закупку оборудования и обучение. Кирби также отметил, что решение Белого дома демонстрирует готовность американской стороны "к сотрудничеству" в оказании помощи по предоставлению "оборонительного вооружения" и защиты от "агрессии России", передает РИА "Новости".

Как отмечают "Известия", речь идет о патрульных катерах Mark IV, которые украинская сторона получит до 2024 года.







