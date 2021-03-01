США выделят Украине более 100 миллионов долларов на военные расходы

Белый дом выразил готовность к "сотрудничеству" с Киевом

Вашингтон выделит для Украины 125 млн долларов в качестве "помощи в области безопасности". Соответствующее заявление сделал сегодня, 1 марта, официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По словам американского чиновника, транш будет направлен Киеву на военное оружие, закупку оборудования и обучение. Кирби также отметил, что решение Белого дома демонстрирует готовность американской стороны "к сотрудничеству" в оказании помощи по предоставлению "оборонительного вооружения" и защиты от "агрессии России", передает РИА "Новости".

Как отмечают "Известия", речь идет о патрульных катерах Mark IV, которые украинская сторона получит до 2024 года.



 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

В Кремле согласились со словами Байдена по Крыму

В 2014 году на полуострове произошли события, отвечающие нормам международного права

К достройке "Северного потока-2" приступает второй трубоукладчик - СМИ

Из немецкого порта в сторону работ на газопроводе выходит "Академик Черский"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей